突爆警匪槍戰！巴西200觀光客受困山頂　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

巴西20日一場警匪槍戰，讓約200名觀光客受困於里約熱內盧（Rio de Janeiro）熱門景點山頂長達兩小時，驚魂未定。

等待日出 沒想到等來的是槍聲

紐約郵報報導，這批旅客原本在雙兄弟山（Morro Dois Irmãos）山頂等待日出，居高臨下俯瞰伊帕內瑪海灘（Ipanema Beach）的絕美景致，沒想到山下貧民窟突然傳來密集槍聲。

葡萄牙遊客奧利維洛（Matilda Oliveiro）向環球報（Globo）描述當時的驚險情景，稱導遊當時要求眾人找地方躲，「我們在等日出，突然間，導遊叫我們坐下，接著就開始聽到槍聲」。

土木工程師安德拉德（Estefânia Andrade）同樣嚇壞，並稱「現場槍聲大作，根本不知道是從哪個方向來的，也不知道會不會打到我們、距離近不近，我們完全狀況外」。

警方追捕毒梟 觀光客受困山頂2小時

據了解，里約市警察與巴伊亞州警察當時聯手出動，對大型毒梟集團「紅色司令部」（Comando Vermelho）幫派展開追緝行動，目標鎖定毒梟蘇薩（Ednaldo Perenier Souza），綽號「達達」（Dada）。警方突襲蘇薩所參加的派對時，他已搶先透過秘密通道逃脫。不過此次行動並非全無斬獲，警方逮捕其3名同伴。

槍戰期間，當局隨即封鎖通往山頂的步道。受困山頂的觀光客則在事發約兩小時後，獲當局通知可以下山，這場意外驚魂才就此落幕。

▼ 巴西里約熱內盧雙兄弟山。（圖／VCG）