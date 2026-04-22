　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

▲▼ 。（圖／「網友@wynne_zz」授權轉載）

▲荔枝椿象已經孵化了。（圖／「網友@wynne_zz」授權轉載）

記者施怡妏／綜合報導

外來種害蟲「荔枝椿象」惡名昭彰，受到驚擾會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛。一名網友表示，拿著從陽台收下來的襪子準備穿時，摸到硬硬的異物，翻看後發現襪面附著一串白色、半透明的卵狀物，當場嚇到尖叫。貼文一出，網友驚喊，「這個已經孵化了欸」、「破蛋感覺更令人崩潰」。

襪子上有「荔枝椿象」的卵

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友@wynne_zz 在Threads發文，原本只是把收進來的襪子拿出來準備穿，沒想到一碰就摸到硬硬的東西，仔細一看才發現，襪子表面黏著圓形卵狀物，共有14顆，排列成一小串，「我要直接燒掉，怎麼用啦，我現在崩潰中，全身感覺都在癢起來，立刻燒毀+尖叫，荔枝椿象嗎？」

原PO驚嚇不已，把收進來的每件衣服都仔細檢查，任何一件都不放過；原PO補充，住在五樓，家中的陽台沒有窗戶，襪子放在戶外曬了一周才拿進來，「嚇到，不敢再曬外面」，襪子直接丟掉了，但是沒有看到荔枝椿象的身影。

在 Threads 查看

貼文曝光，網友表示，更崩潰的是卵全都破了，荔枝椿象已經孵化了，「至少他們都走了啊，但往哪走就不知道了，不知道會不會往家裡走」。其他人表示，「還好它產卵不是在襪子裡面，不然更噁心」、「還好穿之前就有發現，不然連腳都不能要了」、「這衣服就算我還穿在身上，我也要把它用火點燃」、「最近繁殖季，那天曬在陽台的毛巾也有！直接整個丟掉」。

還有過來人分享，「衣服千萬別曬外面，我之前曬一次就被長輩提醒，現在這個季節他們要產卵，所以只有正中午曬太陽下，後面再馬上收回家，如果真的住都市，真的只能曬室內開除濕機了」、「燒毀的氣味會引來更多荔枝椿象喔」。

▲（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網）

▲荔枝椿象蟲卵近照，破蛋之前無毒。（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網／非本文提及吞下蟲卵）

「荔枝椿象」臭液讓人皮爛眼瞎

「荔枝椿象」是台灣的外來種害蟲，活動季節在夏季，自從牠進入台灣後，已嚴重危害荔枝、龍眼等無患子科植物。其實荔枝椿象蟲卵沒有毒性，而成蟲顏色鮮豔，容易引起大家的注意跟好奇，但大多數的民眾都不了解牠的習性跟危險性，若是不知情拿起來把玩，受到驚嚇的椿象會分泌出具有刺激性的臭液，牠的汁液會造成皮膚潰爛，弄到眼睛更可能會失明。

．本文經「網友@wynne_zz」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南空屋火警驚見焦屍身分待查！　鄰：曾見女子闖入偷住
丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數！丹麥王室女性第一人
快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」朱軒洋
獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬
《激讚網紅》66萬正妹YTR突認已結婚：一家五口生活
ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

別再信偏方！醫曝掉髮禿頭3大元兇　「大腦命令撤退」毛囊罷工

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

別再信偏方！醫曝掉髮禿頭3大元兇　「大腦命令撤退」毛囊罷工

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

快訊／台南空屋火警驚見1焦屍身分待查　鄰：曾見女子闖入偷住

7局突換捕手成轉折點　後藤曝內情：有預期外的事情發生

請人幫忙總是開不了口？適時麻煩別人反而能讓關係更靠近

【認錯人慘了】運將認錯人打招呼惹禍　被誤當挑釁遭吐檳榔渣痛毆

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

超多上班族「每年這1天」必排休　眾人點頭

G級網紅路跑被炎上　Cheap：Threads暴戾之氣已超越PTT

更多熱門

相關新聞

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」快封起來

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」快封起來

蟑螂是家庭常見害蟲，尤其容易藏身在廚房與浴室等潮濕陰暗的角落。不過近日有網友在《PTT》上發文，表示自己的臥室近期頻繁出現大型蟑螂，讓他困惑又無奈。根據他的描述，房間內並無食物來源，窗戶為氣密窗、也無明顯孔洞，仍不時見到蟑螂現蹤，令他懷疑是否是「從冷氣口爬進來的」。

7種居家害蟲恐致命！蟑螂帶菌、白蟻毀屋　教授曝防治關鍵

7種居家害蟲恐致命！蟑螂帶菌、白蟻毀屋　教授曝防治關鍵

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

及早防範　中市農業局呼籲2/3起啟動區域整合防治荔枝椿象

及早防範　中市農業局呼籲2/3起啟動區域整合防治荔枝椿象

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

關鍵字：

荔枝椿象害蟲衣物防護陽台曬衣孵化

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面