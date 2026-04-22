襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

▲荔枝椿象已經孵化了。（圖／「網友@wynne_zz」授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

外來種害蟲「荔枝椿象」惡名昭彰，受到驚擾會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛。一名網友表示，拿著從陽台收下來的襪子準備穿時，摸到硬硬的異物，翻看後發現襪面附著一串白色、半透明的卵狀物，當場嚇到尖叫。貼文一出，網友驚喊，「這個已經孵化了欸」、「破蛋感覺更令人崩潰」。

襪子上有「荔枝椿象」的卵

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友@wynne_zz 在Threads發文，原本只是把收進來的襪子拿出來準備穿，沒想到一碰就摸到硬硬的東西，仔細一看才發現，襪子表面黏著圓形卵狀物，共有14顆，排列成一小串，「我要直接燒掉，怎麼用啦，我現在崩潰中，全身感覺都在癢起來，立刻燒毀+尖叫，荔枝椿象嗎？」

原PO驚嚇不已，把收進來的每件衣服都仔細檢查，任何一件都不放過；原PO補充，住在五樓，家中的陽台沒有窗戶，襪子放在戶外曬了一周才拿進來，「嚇到，不敢再曬外面」，襪子直接丟掉了，但是沒有看到荔枝椿象的身影。

貼文曝光，網友表示，更崩潰的是卵全都破了，荔枝椿象已經孵化了，「至少他們都走了啊，但往哪走就不知道了，不知道會不會往家裡走」。其他人表示，「還好它產卵不是在襪子裡面，不然更噁心」、「還好穿之前就有發現，不然連腳都不能要了」、「這衣服就算我還穿在身上，我也要把它用火點燃」、「最近繁殖季，那天曬在陽台的毛巾也有！直接整個丟掉」。

還有過來人分享，「衣服千萬別曬外面，我之前曬一次就被長輩提醒，現在這個季節他們要產卵，所以只有正中午曬太陽下，後面再馬上收回家，如果真的住都市，真的只能曬室內開除濕機了」、「燒毀的氣味會引來更多荔枝椿象喔」。

▲荔枝椿象蟲卵近照，破蛋之前無毒。（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網／非本文提及吞下蟲卵）

「荔枝椿象」臭液讓人皮爛眼瞎



「荔枝椿象」是台灣的外來種害蟲，活動季節在夏季，自從牠進入台灣後，已嚴重危害荔枝、龍眼等無患子科植物。其實荔枝椿象蟲卵沒有毒性，而成蟲顏色鮮豔，容易引起大家的注意跟好奇，但大多數的民眾都不了解牠的習性跟危險性，若是不知情拿起來把玩，受到驚嚇的椿象會分泌出具有刺激性的臭液，牠的汁液會造成皮膚潰爛，弄到眼睛更可能會失明。

．本文經「網友@wynne_zz」授權轉載。

