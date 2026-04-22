　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共怒嗆台灣沒總統　外交部：威逼脅迫無法改變台灣走向世界的意志

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。面對台灣媒體的追問，國台辦發言人張晗今（22日）三度對此嗆聲，「台灣沒有什麼總統」；中國外交部發言人郭嘉昆則稱，世界上早已不存在「中華民國總統」，任何人以此身分招搖撞騙都是逆歷史潮流而動。對此，我外交部予以嚴正譴責及駁斥，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

針對中國外交部及國台辦就我國總統暫緩訪問友邦史瓦帝尼王國，分別發表貶損我主權國家地位等荒誕謬論，外交部予以嚴正譴責及駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國擁有走向國際的正當權利，更可從事國際活動，貢獻國際社會；任何國家均無權加以阻撓或否定，任何片面政治宣示也都無法改變此一客觀現實。

外交部指出，自1980年代中期起，台灣推動一系列政治自由化與民主化，在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，都是由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

外交部表示，北京當局所謂「一中原則」，事實上並非受到世界上主要國家所認可，中方竟將其片面主張宣稱為共識，實為自欺欺人，誤導國際視聽。

外交部強調，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

外交部呼籲，面對威權中國的蠻橫霸凌，侵犯我國主權、破壞區域和平穩定及兩岸關係惡劣行徑，國際社會應認清中國霸權手段的本質，予以同聲譴責，並持續支持民主台灣走向國際，為國際社會做出具體貢獻。

此外，針對中國外交部21日發布「中華人民共和國和莫三比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明」，我外交部表示，相關內容嚴重不實，貶抑我國主權，外交部針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以最嚴正的駁斥與譴責。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖抹黑台灣主權地位的聲明論述，皆無法改變此一事實。我國將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，中華民國台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南空屋火警驚見焦屍身分待查！　鄰：曾見女子闖入偷住
丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數！丹麥王室女性第一人
快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」朱軒洋
獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬
《激讚網紅》66萬正妹YTR突認已結婚：一家五口生活
ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

英國駐台代表：賴清德暫緩出訪令人擔憂　領空管理決策非政治目的

黃國昌控綠營主導辣椒水案　王世堅氣炸：是聞出來的？

ET專訪／藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

ET專訪／黃國昌自評2點勝過李四川　新北「都更牛步」最迫切改善

江和樹爆李貞秀曾說「錢要乾淨金流做好」　李暴怒傳訊：無恥造謠

ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

中共怒嗆台灣沒總統　外交部：威逼脅迫無法改變台灣走向世界的意志

又暴走！點名江和樹背後說「全黨周榆修最壞」　李貞秀：快出來打球

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

英國駐台代表：賴清德暫緩出訪令人擔憂　領空管理決策非政治目的

黃國昌控綠營主導辣椒水案　王世堅氣炸：是聞出來的？

ET專訪／藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

ET專訪／黃國昌自評2點勝過李四川　新北「都更牛步」最迫切改善

江和樹爆李貞秀曾說「錢要乾淨金流做好」　李暴怒傳訊：無恥造謠

ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

中共怒嗆台灣沒總統　外交部：威逼脅迫無法改變台灣走向世界的意志

又暴走！點名江和樹背後說「全黨周榆修最壞」　李貞秀：快出來打球

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

快訊／台南空屋火警驚見1焦屍身分待查　鄰：曾見女子闖入偷住

7局突換捕手成轉折點　後藤曝內情：有預期外的事情發生

請人幫忙總是開不了口？適時麻煩別人反而能讓關係更靠近

【垃圾車亂倒餿水】台中環保局清潔隊員被民眾當場抓到：下次不會了

政治熱門新聞

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

初選落馬淚崩！　楊智伃：我每天都在哭

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

快訊／藍松信初選！這2人出線　楊智伃落馬

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐只講了一半

出訪史國受阻！賴清德嚴肅主持中執會　蔡其昌一句話全場笑出聲

更多熱門

相關新聞

孩子在樹下上課、50%以上成孤兒　台灣援助史瓦帝尼超過30年

孩子在樹下上課、50%以上成孤兒　台灣援助史瓦帝尼超過30年

台灣友邦史瓦帝尼長年面臨嚴峻生存挑戰，約26%成年人口感染愛滋病毒、50%孩童成為孤兒、超過58%人口生活在貧窮線以下，不少家庭被迫減少餐次維持生活，部分孩子甚至只能在樹下上課。台灣世界展望會投入當地援助，至今超過30年，幫助居民從根源提升生計能力，估計超過10萬人次受惠。

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

出訪史國受阻！賴清德嚴肅主持中執會　蔡其昌一句話全場笑出聲

出訪史國受阻！賴清德嚴肅主持中執會　蔡其昌一句話全場笑出聲

李乾龍轉被告　尹乃菁怒：黑金組偵辦代表什麼嗎

李乾龍轉被告　尹乃菁怒：黑金組偵辦代表什麼嗎

總統起飛前12小時才知道無航權？　外交部：與實情明顯落差

總統起飛前12小時才知道無航權？　外交部：與實情明顯落差

關鍵字：

賴清德史瓦帝尼出訪中國施壓外交部

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面