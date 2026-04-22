中共怒嗆台灣沒總統　外交部：威逼脅迫無法改變台灣走向世界的意志

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。面對台灣媒體的追問，國台辦發言人張晗今（22日）三度對此嗆聲，「台灣沒有什麼總統」；中國外交部發言人郭嘉昆則稱，世界上早已不存在「中華民國總統」，任何人以此身分招搖撞騙都是逆歷史潮流而動。對此，我外交部予以嚴正譴責及駁斥，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

針對中國外交部及國台辦就我國總統暫緩訪問友邦史瓦帝尼王國，分別發表貶損我主權國家地位等荒誕謬論，外交部予以嚴正譴責及駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國擁有走向國際的正當權利，更可從事國際活動，貢獻國際社會；任何國家均無權加以阻撓或否定，任何片面政治宣示也都無法改變此一客觀現實。

外交部指出，自1980年代中期起，台灣推動一系列政治自由化與民主化，在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，都是由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

外交部表示，北京當局所謂「一中原則」，事實上並非受到世界上主要國家所認可，中方竟將其片面主張宣稱為共識，實為自欺欺人，誤導國際視聽。

外交部強調，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

外交部呼籲，面對威權中國的蠻橫霸凌，侵犯我國主權、破壞區域和平穩定及兩岸關係惡劣行徑，國際社會應認清中國霸權手段的本質，予以同聲譴責，並持續支持民主台灣走向國際，為國際社會做出具體貢獻。

此外，針對中國外交部21日發布「中華人民共和國和莫三比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明」，我外交部表示，相關內容嚴重不實，貶抑我國主權，外交部針對中國持續透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，予以最嚴正的駁斥與譴責。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖抹黑台灣主權地位的聲明論述，皆無法改變此一事實。我國將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，中華民國台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。