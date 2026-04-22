台南首辦無人機足球師培　120教師參與科技教育再升級

▲台南首辦無人機足球師資培訓，吸引120名教師參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局持續推動科技教育向下扎根，22日於台南市AI創學中心首度辦理「無人機足球師資培訓體驗營」，吸引全市120名教師參與，象徵台南在無人機教育推動上邁出重要一步，進一步拓展校園科技學習新面向。

市長黃偉哲表示，面對AI與數位科技快速發展，培養學生科技素養、創新思維與實作能力已成為人才培育關鍵。市府近年積極推動AI機器人、程式設計等科技教育，此次導入無人機足球，將科技與運動結合，讓學生學習更貼近未來產業趨勢，打造更具競爭力的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，本次師資培訓除讓教師了解無人機足球的發展趨勢與應用潛力外，也透過系統化課程設計，協助學校掌握未來教學方向。課程涵蓋發展沿革、球機特性、競賽規則、基本操控及攻守戰術，並結合理論與實作，讓教師能快速建立教學基礎。

教育局說明，本次課程內容相當完整，包括球機校正、操作模式切換、四向停懸、定速移動等基本操控技巧，以及穿門進攻、守門防禦、分組對抗等實戰演練，同時也納入球機簡易檢修與電池管理，協助教師全面掌握教學與帶隊參賽能力。

參與教師也對無人機足球教學潛力給予高度肯定。吉貝耍國小教師王宗汶表示，無人機足球融合科技與運動特性，有助提升學生學習動機，讓科技教育更具吸引力；海東國小教師張瑾玥則指出，課程結合物理力學、程式控制與空間概念，學生在操作與競技過程中，能自然培養問題解決能力與團隊合作精神。



教育局強調，未來將持續深化無人機教育推動，逐步導入課程、社團與競賽活動，打造多元科技學習環境，讓學生在實作中學習，在競技中成長，為未來科技發展奠定基礎。