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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又暴走！點名江和樹背後說「全黨周榆修最壞」　李貞秀：快出來打球

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，也喪失不分區立委資格，李貞秀為此不僅數度砲轟黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡。今（22）日她再度爆走，在臉書爆料，「江和樹你背後跟我說全黨周榆修（民眾黨秘書長）最壞是不是你說的？快出來打球」。此貼文瞬間引起討論，網友留言「姐.......不能這樣說出來」，李貞秀也親自回應「自己找死居然敢誣蔑我，只能把他的假面扯下來，人不犯我我不犯人」。

李貞秀22日深夜發文表示，莫須有的指控不合常理，一個立委怎可能把職位「喊價」四百多萬元進行交換？本案自始至終，沒有任何對價關係，沒有任何金錢交換，更沒有任何利益輸送。

李貞秀更強調，「我已經正式向法院提出訴訟與假處分，一切交由司法來公斷」。其中行政訴訟被告包括中選會、立法院，她強調，自己會堅持到底，「謝謝大家的支持，我們法庭見」！

未料，稍早李貞秀再度發文爆料，「江和樹你背後跟我說全黨周榆修最壞是不是你說的？快出來打球」。

此貼文瞬間引起討論，網友則紛紛留言「姐.......不能這樣說出來」、「收手吧，姐 知道你厲害，沒必要抓着自己人狂幹」。李貞秀也親自回應「自己找死居然敢誣蔑我，只能把他的假面扯下來，人不犯我我不犯人」。

▼李貞秀、江和樹日前同台。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯）

▲▼李貞秀、江和樹同台。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯）

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