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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德暫緩訪史瓦帝尼　陸外交部批：早不存在「中華民國總統」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者廖翊慈／綜合報導

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。中國外交部發言人郭嘉昆22日在李行記者會上指出，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。

據《澎湃新聞》報導，有記者向郭嘉昆提問，「據報道，台灣當局領導人賴清德取消了對史瓦帝尼的訪問，台當局表示，在中國大陸施壓下，相關國家臨時取消相關飛行許可，外交部對此有何評論？能否提供更多相關資訊？」

郭嘉昆表示，非洲除史瓦帝尼外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一的一切努力。有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

他還強調，事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流，『台獨』勢力的分裂圖謀只是螳螂當車，必將自取滅亡。」

我國外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國擁有走向國際的正當權利，更可從事國際活動，貢獻國際社會；任何國家均無權加以阻撓或否定，任何片面政治宣示也都無法改變此一客觀現實。

我國外交部表示，北京當局所謂「一中原則」，事實上並非受到世界上主要國家所認可，中方竟將其片面主張宣稱為共識，實為自欺欺人，誤導國際視聽。

我國外交部還強調，透過任何手段威逼脅迫，都無法改變我國與世界連結的決心；任何惡意的阻礙，也不會改變台灣走向世界的堅定意志。

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