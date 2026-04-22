浙江花鳥島「夢幻藍眼淚」悄然上演　「追淚族」得掐準天時地利

▲浙江沿海部分地區開始出現「藍眼淚」美景。（圖／翻攝潮新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東南沿海部分地區在進入春夏交替、氣溫回升之際，往往會出現浪漫迷人的「藍眼淚」美景。浙江舟山花鳥島近期再現「藍眼淚」景觀，多名民宿業者與遊客於上週末目擊夜間海面泛起藍色螢光。由夜光藻形成的「藍眼淚」自然美景，被視為當地重要觀光特色，專家提醒，享受「浪漫一刻」仍需掌握水溫與海況等條件，以免撲空。

《潮新聞》報導，隨著氣溫逐步回升，今（2026）年的「藍眼淚」季已悄然啟幕。上個週末，多名民宿經營者與遊客在舟山花鳥島捕捉到這一奇幻盛景，島上瑪塔海景民宿負責人王躍為便是親歷者之一。

浙江花鳥島北嶴漁港為此次「藍眼淚」觀賞地點之一，王躍為表示，今年「藍眼淚」出現時間相對較晚，部分年份在清明期間即已出現，通常可持續至秋季，少數年份甚至延續至十一假期前後。

當地業者指出，「藍眼淚」已成為花鳥島代表性觀光資源，島上民宿普遍會即時分享觀測資訊，並帶領遊客前往最佳觀賞地點，甚至還曾吸引大陸綜藝節目前往取景。

浙江海洋監測中心首席專家唐靜亮表示，「藍眼淚」本質為夜光藻在外力刺激下產生的生物發光現象，其出現與海域輕微富營養化有關，「1990年代舟山海域曾因夜光藻大量繁殖引發赤潮，對海洋生態造成影響。」

唐靜亮提到，要觀賞「藍眼淚」，水溫為關鍵因素，約攝氏20至25度為夜光藻發光最佳條件，初夏夜間較易觀測，同時，水流平穩區域如港灣處，較容易形成大面積螢光，至於強風浪則會影響其聚集。

值得注意的是，「藍眼淚」本身無毒，一般接觸無安全疑慮，但皮膚敏感者仍建議避免直接接觸海水。此外，除花鳥島外，浙江舟山朱家尖、普陀東極海域及嵊山島等地也是當地較常見的觀賞點。