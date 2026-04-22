別再信偏方！醫曝掉髮禿頭3大元兇　「大腦命令撤退」毛囊罷工

▲隨著全民健身風潮興起，網路盛傳「重訓會加速禿頭」，讓不少健身愛好者陷入肌肉與髮際線的兩難。（示意圖／Pexels）



記者游瓊華／台中報導

隨著全民健身風潮興起，網路盛傳「重訓會加速禿頭」，讓不少健身愛好者陷入肌肉與髮際線的兩難，甚至有人為了保髮，狂試「頭皮抹薑汁、生鹽」或「1天吞8顆雞蛋」等偏方。對此，茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜嚴正駁斥，強調重訓導致禿頭並無醫學實證，呼籲民眾切勿道聽途說。

鍾佩宜引據一項針對92對同卵雙胞胎的長期研究指出，睪固酮濃度較高的人，其側邊頭髮掉落量反而更少，直接反駁「荷爾蒙高就一定禿頭」的迷思。她解釋，雄性禿的主因是遺傳基因導致毛囊對「二氫睪固酮（DHT）」敏感，而非單純因為重訓提升了睪固酮。

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▲茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩怡特別提醒，若發現掉髮量增加、髮質變細，應儘早尋求專科醫師診斷。（圖／茂盛醫院提供）



除了遺傳，鍾佩宜指出掉髮還有兩大關鍵：一是「大腦指令錯誤」，當壓力過大時，大腦會透過神經傳導物質（如物質P）向毛囊發送「撤退指令」，強迫頭髮進入休止期；二是「營養失衡」，毛囊如同24小時運作的建築工地，蛋白質是紅磚，維生素B、D及鐵、鋅則是工頭，一旦少了其中之一就會集體停工。

針對落髮困擾，鍾佩宜建議應遵循「科學保髮」：先透過專業頭皮檢測，再搭配FDA核可藥物、生髮水或低能量雷射（生髮帽）治療。她特別提醒，若發現掉髮量增加、髮質變細，應儘早尋求專科醫師診斷，且重訓對代謝與抗老化有極大價值，不應因落髮謠言而輕言放棄運動。