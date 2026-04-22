李乾龍從被害人轉被告　尹乃菁怒：黑金組偵辦就代表什麼嗎？

▲國民黨文傳會主委尹乃菁。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁日前開嗆賴清德總統，「等你卸任一定會追究到底！」總統府則表達嚴正抗議，要求檢警單位儘速介入偵辦。針對新北地檢署已分案，並指派黑金專組檢察官深入偵辦，有律師質疑該案情不單純，可能讓被害人轉為恐嚇公眾罪的被告。尹乃菁今（22日）又批評，該案怎可能是國民黨自導自演，更不清楚從被害人變成被告的邏輯，「他用黑金組偵辦就表示了什麼嗎？」

李乾龍座車遭裝追蹤器案情跌宕起伏，尹乃菁第一時間正告賴清德政府，任何黨公職車上有再被發現追蹤器的話，一定出動司法正義律師團，之後更爆料李收到恐嚇信件，不過李乾龍對於追蹤器案態度低調，「沒事沒事，很久以前的事情，都過去了，謝謝！」更婉拒警方協助，遭綠營質疑國民黨自導自演。

新北地檢署20日已把本案交給黑金專組負責，有律師認為檢方掌握特定情資，背後恐牽扯更大的組織犯罪或政治動機，李乾龍可能從被害人轉變為「恐嚇公眾罪」被告。

對於律師的說法，尹乃菁今日受訪直言，不太清楚邏輯，為什麼會從被害人變成被告？他們不是被裝了追蹤器嗎？用黑金組來偵辦就表示了什麼呢？到目前為止在偵辦中啊！檢方也並沒有對他們提出任何的要求，檢調偵辦有一定的進度，如果需要知道偵查中間有些什麼的話，「恐怕我們可能要看下鏡檢」。

至於綠委林楚因批評自導自演，尹乃菁說，林楚茵也是記者出身，又擔任立委有言論免責權，可以想像各種劇本，但實在不知道自導自演之說從何而來，李乾龍有保全證據，也給警方出示照片，林楚茵講這樣的話有所本嗎？推論是從何而來？怎麼可能是自導自演，這樣的說法匪夷所思。