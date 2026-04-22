科技入鄉共享！花東醫療院所為東部量身訂做「智慧醫療」

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了跨越地理阻隔，日前在東區健保全人轉型系列課程中，特別展現了為東部困境「量身訂做」的智慧醫療成果。其中，花蓮慈院研發的AI輔助診斷系統，讓肺結核與乳癌篩檢不再受限於人力缺口，大幅縮短了居民等待報告的時間，守護民眾健康更具效率。

健保署表示，這套成功的智慧模式是花東醫療轉型的關鍵。未來將致力於推動資源整合，將這份科技轉型的成果擴散至更多東區醫療院所。透過「全人照護」的願景，讓科技不再冰冷，而是成為提升花東居民健康價值的最實質後盾。

為翻轉東部偏鄉醫療資源分佈不均的困境，健保署積極推動「東區全人轉型」計畫。16日的系列課程訓練包括健保署東區業務組，花蓮、台東兩地衛生局、衛生所以及醫療院所共同參與。門諾醫院家醫科林學聖醫師於系列訓練課程中，分享了在萬榮鄉部落推動「運動處方」的成功經驗。團隊選定長者聚集且空間開闊的文健站作為服務據點，利用其「環境熟悉度」與「高可近性」的優勢，有效提升長者參與率。該計畫由物理治療師與護理人員進駐，針對65歲以上長者進行肌力與行動平衡等體適能訓練，並透過嚴謹的前後測數據評估，精準監控長者健康狀態。其核心特色在於「就地取材」與「成本效能極大化」，成功研發出最契合東部社區特性的健康促進策略。

面對心臟與腦血管疾病長年位居花東十大死因的挑戰，台東馬偕醫院護理部主任曾令君指出，最具中風風險的「心房顫動」患者竟有高達八成並無自覺症狀。為克服此困境，台東馬偕自2023年起推動「偏鄉智慧照護—AI心臟篩檢一條龍計畫」，鎖定40歲以上或具相關病史的居民，提供年度快篩服務。該計畫核心在於「高效篩檢與精準追蹤」，先由AI進行初步影像判讀，再交由醫師複核，並由個案管理師即時介入追蹤，建構從篩檢到診治的無縫接軌流程。台東馬偕期許將此成功模逐步覆蓋花東29鄉鎮，落實早期發現、早期治療，全面構築東區心血管健康防護網。

▲▼ＡＩ篩檢輔助應用在乳癌和肺結核的「智慧巡檢後，協助醫療團隊下鄉篩檢時更穩定且快速的得出結果。

最後則由花蓮慈濟AI中心劉民翔工程師分享AI篩檢輔助系統如何應用在乳癌和肺結核的「智慧巡檢」。花蓮南北縱長140公里，山岳占了近九成面積，地理屏障是偏鄉醫療最大的挑戰。過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢，往往要等上兩週才能拿到報告；疑似肺結核患者從篩檢到通知留痰，也需耗費5到7天。這些等待的時間成了阻斷傳染與及時治療的鴻溝。

為了不再讓居民因遠而等，花慈導入AI輔助系統，將醫師的診斷速度提升了58%。現在，乳癌篩檢風險僅需30分鐘即可獲得回饋，肺結核篩檢更縮短至10分鐘內現場確認，讓病灶無所遁形。搭配智慧APP的自主排程服務，花蓮慈院正用科技填補地理缺口，讓醫療不再受限於山海阻隔。

▲花蓮慈院AI中心工程師劉民翔親自跟著巡迴醫療入鄉了解結核與乳癌篩檢現狀和檢測，調整出適合東部的Ai輔助判讀模式，在課程中分享。

花蓮慈院醫事室張菁育主任強調，雖然偏鄉的資訊需求不一定能吸引外部廠商投資，但透過在地醫院與適合廠商自主開發模型能找出最省成本、最省時間的流程。「我們是在做當地真正需要的事情。」張菁育主任表示，全人轉型計畫的核心價值在於引導醫護人員「擁抱科技」，利用AI處理繁瑣的初步篩選與流程管理，讓專業人力能回歸到更具價值的「本業」，提供人性化且深度的醫療照顧。

▲花蓮慈院東區全人計畫執行團隊規畫一系列馬拉松的課程和讓政策落地的對策，致力於健保於東區轉型全人模式能獲得成功。

健保署東區業務組黃兆杰組長表示，第一線醫療人員在花東偏鄉展現的研發能力與奉獻精神令人感佩，健保署將積極整合資源，透過風險款項挹注，確保好的計畫能持續推動。

黃組長提出「全面重整、資源互通」的關鍵戰略，呼籲將現有的AI篩檢、運動處方等優良模式進行擴散。透過院際間的緊密協作，能填補長期以來的人力與地理缺口，將「全人照護」的價值落實到花東的每一個角落，實質提升民眾的健康價值。

