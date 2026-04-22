　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

科技入鄉共享！花東醫療院所為東部量身訂做「智慧醫療」

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了跨越地理阻隔，日前在東區健保全人轉型系列課程中，特別展現了為東部困境「量身訂做」的智慧醫療成果。其中，花蓮慈院研發的AI輔助診斷系統，讓肺結核與乳癌篩檢不再受限於人力缺口，大幅縮短了居民等待報告的時間，守護民眾健康更具效率。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署表示，這套成功的智慧模式是花東醫療轉型的關鍵。未來將致力於推動資源整合，將這份科技轉型的成果擴散至更多東區醫療院所。透過「全人照護」的願景，讓科技不再冰冷，而是成為提升花東居民健康價值的最實質後盾。

為翻轉東部偏鄉醫療資源分佈不均的困境，健保署積極推動「東區全人轉型」計畫。16日的系列課程訓練包括健保署東區業務組，花蓮、台東兩地衛生局、衛生所以及醫療院所共同參與。門諾醫院家醫科林學聖醫師於系列訓練課程中，分享了在萬榮鄉部落推動「運動處方」的成功經驗。團隊選定長者聚集且空間開闊的文健站作為服務據點，利用其「環境熟悉度」與「高可近性」的優勢，有效提升長者參與率。該計畫由物理治療師與護理人員進駐，針對65歲以上長者進行肌力與行動平衡等體適能訓練，並透過嚴謹的前後測數據評估，精準監控長者健康狀態。其核心特色在於「就地取材」與「成本效能極大化」，成功研發出最契合東部社區特性的健康促進策略。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

面對心臟與腦血管疾病長年位居花東十大死因的挑戰，台東馬偕醫院護理部主任曾令君指出，最具中風風險的「心房顫動」患者竟有高達八成並無自覺症狀。為克服此困境，台東馬偕自2023年起推動「偏鄉智慧照護—AI心臟篩檢一條龍計畫」，鎖定40歲以上或具相關病史的居民，提供年度快篩服務。該計畫核心在於「高效篩檢與精準追蹤」，先由AI進行初步影像判讀，再交由醫師複核，並由個案管理師即時介入追蹤，建構從篩檢到診治的無縫接軌流程。台東馬偕期許將此成功模逐步覆蓋花東29鄉鎮，落實早期發現、早期治療，全面構築東區心血管健康防護網。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼ＡＩ篩檢輔助應用在乳癌和肺結核的「智慧巡檢後，協助醫療團隊下鄉篩檢時更穩定且快速的得出結果。

最後則由花蓮慈濟AI中心劉民翔工程師分享AI篩檢輔助系統如何應用在乳癌和肺結核的「智慧巡檢」。花蓮南北縱長140公里，山岳占了近九成面積，地理屏障是偏鄉醫療最大的挑戰。過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢，往往要等上兩週才能拿到報告；疑似肺結核患者從篩檢到通知留痰，也需耗費5到7天。這些等待的時間成了阻斷傳染與及時治療的鴻溝。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

為了不再讓居民因遠而等，花慈導入AI輔助系統，將醫師的診斷速度提升了58%。現在，乳癌篩檢風險僅需30分鐘即可獲得回饋，肺結核篩檢更縮短至10分鐘內現場確認，讓病灶無所遁形。搭配智慧APP的自主排程服務，花蓮慈院正用科技填補地理缺口，讓醫療不再受限於山海阻隔。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院AI中心工程師劉民翔親自跟著巡迴醫療入鄉了解結核與乳癌篩檢現狀和檢測，調整出適合東部的Ai輔助判讀模式，在課程中分享。

花蓮慈院醫事室張菁育主任強調，雖然偏鄉的資訊需求不一定能吸引外部廠商投資，但透過在地醫院與適合廠商自主開發模型能找出最省成本、最省時間的流程。「我們是在做當地真正需要的事情。」張菁育主任表示，全人轉型計畫的核心價值在於引導醫護人員「擁抱科技」，利用AI處理繁瑣的初步篩選與流程管理，讓專業人力能回歸到更具價值的「本業」，提供人性化且深度的醫療照顧。

▲▼花東地區一直有醫療資源分佈不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院東區全人計畫執行團隊規畫一系列馬拉松的課程和讓政策落地的對策，致力於健保於東區轉型全人模式能獲得成功。

健保署東區業務組黃兆杰組長表示，第一線醫療人員在花東偏鄉展現的研發能力與奉獻精神令人感佩，健保署將積極整合資源，透過風險款項挹注，確保好的計畫能持續推動。

黃組長提出「全面重整、資源互通」的關鍵戰略，呼籲將現有的AI篩檢、運動處方等優良模式進行擴散。透過院際間的緊密協作，能填補長期以來的人力與地理缺口，將「全人照護」的價值落實到花東的每一個角落，實質提升民眾的健康價值。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南空屋火警驚見焦屍身分待查！　鄰：曾見女子闖入偷住
丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數！丹麥王室女性第一人
快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」朱軒洋
獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬
《激讚網紅》66萬正妹YTR突認已結婚：一家五口生活
ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市立圖書館年借閱量逾1318萬冊　張善政：打造充滿書香城市

跨海苦練成就雙金！烈中林于辛2000障礙破大會奪冠

115全中運獎牌質感爆棚　專屬「Q蛙禮盒」致敬每一滴汗水

東海岸電車自駕遊免里程焦慮　都歷遊客中心台11線旁充電樁啟用

科技入鄉共享！花東醫療院所為東部量身訂做「智慧醫療」

2026新加坡國際食品展　嘉義優鮮品牌亮相

首度空拍動產！花蓮分署法拍3輛貨車1台挖土機　4／28登場

金管處打造生態島藍圖　金門原生植物復育穩步推進

花蓮復康巴士續免費！小黃補助提高　3鄉鎮升級幸福巴士2.0

台南首辦無人機足球師培　120教師參與科技教育再升級

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

桃園市立圖書館年借閱量逾1318萬冊　張善政：打造充滿書香城市

跨海苦練成就雙金！烈中林于辛2000障礙破大會奪冠

115全中運獎牌質感爆棚　專屬「Q蛙禮盒」致敬每一滴汗水

東海岸電車自駕遊免里程焦慮　都歷遊客中心台11線旁充電樁啟用

科技入鄉共享！花東醫療院所為東部量身訂做「智慧醫療」

2026新加坡國際食品展　嘉義優鮮品牌亮相

首度空拍動產！花蓮分署法拍3輛貨車1台挖土機　4／28登場

金管處打造生態島藍圖　金門原生植物復育穩步推進

花蓮復康巴士續免費！小黃補助提高　3鄉鎮升級幸福巴士2.0

台南首辦無人機足球師培　120教師參與科技教育再升級

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

快訊／台南空屋火警驚見1焦屍身分待查　鄰：曾見女子闖入偷住

7局突換捕手成轉折點　後藤曝內情：有預期外的事情發生

請人幫忙總是開不了口？適時麻煩別人反而能讓關係更靠近

【被酒醉爸纏住】原本很熱情的歐告直接「保持安全距離」XD

地方熱門新聞

義鼎不動產捐贈裝備挺消防強化後甲分隊救災量能

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

石棉瓦逾5400噸未清運！陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

台南市消防數位裝備「掛蛋」？蔡宗豪轟打火弟兄安全在哪裡

台南舞力炸裂！全國學生舞蹈賽全數優等以上14隊奪特優

安平迎媽祖夜巡登場！七爺八爺開路「淨街」走讀體驗限額開放

炊事安全別大意！玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

走出辦公室愛地球！台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

長照減稅別錯過　符合資格每年扣除18萬元

強震來了怎麼辦？西港實兵演練避難收容強化災時應變力

台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

冷氣室外機突起火住警器即時示警化險為夷

更多熱門

相關新聞

AI 醫療推手！張秝淇科長榮膺模範公務員

AI 醫療推手！張秝淇科長榮膺模範公務員

嘉義縣政府近日公布 115 年模範公務人員名單，衛生局健康促進科科長張秝淇憑藉推動「智慧科技・健康嘉義」政策的卓越貢獻，自眾多候選人中脫穎而出，實至名歸。

雲林承辦全國保健會議　奪8大獎成績亮眼

雲林承辦全國保健會議　奪8大獎成績亮眼

北榮桃園分院　病房整建暨多功能會議室啟用

北榮桃園分院　病房整建暨多功能會議室啟用

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

台大雲林分院週年活動　展現傳承醫療使命

台大雲林分院週年活動　展現傳承醫療使命

關鍵字：

科技入鄉全人共享花東醫療院所東部困境量身訂做智慧醫療

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面