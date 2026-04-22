ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

▲民眾黨主席黃國昌專訪談民眾黨兩岸主張。（圖／記者林敬旻攝，下同）

◎採訪：陳家祥、蘇靖宸

◎攝影：姜國輝、鄭毓齡、林敬旻

「鄭習會」落幕幾天，總統賴清德卻因中共，被迫取消訪問友邦史瓦帝尼，衝擊國人對「中國善意」的看法。對此，民眾黨主席黃國昌接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，「我覺得做得太過分」，對促進兩岸彼此之間善意的溝通跟交流毫無幫助，這樣會給民進黨政府對北京採取更強硬的立場，這不是聰明的做法，「我其實一直都搞不懂，他們為什麼要做這麼蠢的事情（指替民進黨助選）」。另對於民眾黨的兩岸路線，黃國昌指出，目前還是以創黨主席柯文哲所講的「五個互相」作為最重要的目標，「台灣民眾黨有台灣民眾黨的主張」。

國民黨主席鄭麗文10日與中共中央總書記習近平見面，會後陸方祭出10項「惠台新政」。結果不到幾天，總統府昨開臨時記者會，宣布原定賴清德今出訪史瓦帝尼被迫取消，因為中共脅迫塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，以致三國取消賴的飛航許可，府方批評「中國善意是假的」。

對此，黃國昌表示，總統有對內跟對外。針對賴清德對內施政，民眾黨有非常多批評，認為在國會要扮演強力監督的角色，所以對民進黨在對內施政提出非常多不一樣的看法，甚至去改變錯誤的政策，能源政策是其中代表性；對外部分，不管喜歡不喜歡，賴清德就是代表中華民國，當中華民國或台灣在外交上面臨打壓時候，一定要團結發出一個清楚的聲音，所以老共打壓台灣的外交空間，民眾黨同樣表達憤怒及沒有辦法接受。

黃國昌說，賴清德只是到一個非洲友邦參訪，也沒有過境任何的地方，結果竟然去搞旁邊的國家不讓飛機飛過去，「我覺得做得太過分」，對於促進兩岸彼此之間善意的溝通跟交流毫無幫助。

記者詢問，是否覺得中共在「鄭習會」後這樣的做法會有後遺症？黃國昌表示，對於老共來講，或許覺得在採行「一手蘿蔔一手棒子」，但他這樣的策略非常不智，「因為當他們去打壓賴清德的時候，他打壓的不是賴清德個人，他打壓的是台灣，是所有的人民，我們外交的空間」，所以會因為這件事情而感覺到不滿的絕對不會只有賴清德本人，也絕對不是只有民進黨的支持者，而是傷害所有生活在這塊島嶼上面的人民。

「當他做這樣子的事情的時候，其實只是把台灣推得越來越遠，而且會給民進黨政府更充足的理由，面對北京採取更強硬的立場。」黃國昌說，這樣繼續下去，惡意螺旋只會不斷加深，讓兩邊要善意溝通、交流的可能性進一步下降，這不是聰明的做法。

對於記者說「所以以前常會講說老共在幫民進黨助選」，黃國昌回應，「是！他們到今天為止，我其實一直都搞不懂，他們為什麼要做這麼蠢的事情」。

但藍白合作，未來一定會碰到兩岸問題，記者詢問，認同鄭麗文「堅持九二共識、反對台獨」的主張嗎？黃國昌指出，可能在中國國民黨內部對兩岸論述就有各自不同的詮釋啦，鄭麗文有自己的看法，相信台北市長蔣萬安、新北市侯友宜、台中市長盧秀燕市長，乃至國民黨前黨主席朱立倫，自己都有自己的一套論述。

黃國昌表示，就民眾黨內部的兩岸論述而言，目前還是以柯文哲所講的「五個互相」作為最重要的目標。如果時間拉得更長一點，他當初加入民眾黨跟柯文哲合作，跟柯文哲也有簽「六點協議」，大概是他跟柯文哲其中的一點，在處理有關於兩岸的政策立場上面，都彼此同意的最大公約數，「台灣民眾黨有台灣民眾黨的主張」。

根據公開資料，所謂的柯文哲「五個互相」為互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，理解各有困難，希望找出彼此可接受方案。而黃國昌指的「六點協議」中，談及兩岸立場的是，「在『堅守主權』與『對等尊嚴』的前提下，與對岸進行良性互動溝通，謀求台海穩定和平，台灣持續發展壯大」。

另外，黃國昌在訪談中也提到，民眾黨目前跟國民黨的合作是從地方選舉開始，所以著眼比較多的是民生跟內政，希望今年地方選舉合作的經驗對雙方而言都是愉快，在這基礎上，才能去談2027到2028年的合作。

黃國昌說，民眾黨在處理有2026年地方聯合治理的事情，是很有計畫、節奏一步一步來，第一階段先提共同政見，第二階段是政黨合作協議，第三個階段才是各個縣市初選的整合，現在沒有偏離常軌。黃強調，「2028年我必須要老實說，現在講還太早」，但並不是民眾黨沒有合作意願或誠意，而是說先把2026年打好，過程中怎麼樣符合各自政黨發展的需要，也符合台灣目前國家利益的需要，在選舉結束後是否就聯合治理的模式可以很順利展開，這些都在摸索跟實踐中，這會成為民眾黨在2027年談進一步的合作，邁向2028年非常重要的基礎，所以先把2026年做好最重要。