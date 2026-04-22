關懷偏鄉師生帶來快樂正能量　台中西雅圖球館送匹克球到和平

記者 李陳信得／台中報導

國際熱潮的匹克球運動，在台灣也漸漸開始熱潮起來，台中西雅圖匹克球館今(22)日下午特地邀集球友一同募捐一批球組，送愛到和平區的和平、白冷國小，並親自教導及球技巧，讓偏鄉的師生也能在課後感受到運動兼具休閒娛樂，帶來快樂與正向能量。

▲▼台中西雅圖匹克球館今募及一批球具，送愛到和平區和平及白冷國小給師生體驗最新熱潮運動，並現場教導讓老師先行體驗。（圖／記者李陳信得攝，下同）

台中西雅圖匹克球館館長高峰表示；自從接觸匹克球後，我深深感受到這項運動不僅兼具休閒娛樂，更擁有非常好的運動效果。它的入門門檻低，無論男女老少都能輕鬆參與，加上研究指出，進行匹克球運動時，人體分泌的多巴胺甚至比許多其他運動來得更多，因此它不只是鍛鍊身體，更能帶來快樂與正向能量，對我個人而言幫助非常大。

近年台灣逐漸掀起匹克球熱潮，這項運動在國際上已有一定程度的職業發展，未來在台灣，不論是學校、教育機構，甚至專業培訓體系，都將有更多完整的發展空間。高峰說，也正因如此，我一直希望能將匹克球推廣到偏遠地區，讓更多孩子有機會接觸這項運動。這不只是一項運動，而是一個改變人生的機會。透過專業培訓，他們未來有機會進入相關體育學校，畢業後擁有成為教練的一技之長，建立穩定的生活；更遠大的夢想，甚至能站上國際舞台，成為職業選手，為自己的人生創造更多可能。我始終相信，運動不只是競技，更是一種翻轉人生的力量。希望透過匹克球，讓更多孩子看見希望，也讓這份熱愛持續傳遞下去。

今午在和平國小風雨操場舉辦捐贈儀式，現場20多位老師換上運動服裝也立即感受匹克球的魔力，讓現場的老師們香汗淋漓，都說好久沒留這麼多汗了。