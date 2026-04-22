賴清德起飛前12小時才知道無航權？　外交部反擊：與實情明顯落差

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。資深媒體人周玉蔻對此批評，中共固然可惡，但我外交部也太「狀況外」，竟毫無警覺性、備案，起飛前12小時才知道無飛航權，「外交史上第一回」。國民黨立院黨團書記長林沛祥和民眾黨主席黃國昌也對外交部掌握有所質疑。外交部今（22日）澄清，出訪相關作業涉及多方溝通與周延的安全評估；對於外界所稱未掌握情勢變化，或所謂多項方案的內容與時序推測，皆與實際情況有明顯落差。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行，引發國際社會廣泛譴責。

資深媒體人周玉蔻昨對此在臉書發文質疑，中共出手打壓「固然可惡」，但我外交部也難辭其咎，不僅情報遭封鎖，還完全「被突襲KO」，而且毫無轉圜空間，難道事前毫無警覺性評估？也毫無備案？

周玉蔻直言，史瓦帝尼是我國在非洲唯一的正式邦交國，但總統專機在起飛前僅剩12小時，才知道部分非洲親中國家不開放領空、不給專機飛航權，這是外交史上第一回。她更喊話外交部長林佳龍，但只寫了一句「唉，該怎麼說呢？」隨後才在留言區補充，「台灣的國際處境，真的艱困」、「台灣加油」。

此外，國民黨立院黨團書記長林沛祥也強調，在此事件中，不管是美國、歐盟還是其他任何對我國友好的國家，他們都表示感謝，但政府好像很多事沒有跟社會大眾講清楚，這麼重要的事情，其實第一時間就應該宣布，因為不是只有單純的賴清德要出訪而已，這一點來說，他認為賴政府做得非常不到位。

民眾黨主席黃國昌則說，賴清德在出訪前一天才突然說不能去，真的是聞所未聞，外交部在相關事先準備、情資掌握和應變措施上的能力，是不是發生什麼問題？竟然導致總統在出訪前一天才突然取消，也要了解一下到底出了什麼問題。

針對國內特定媒體對此次總統出訪史瓦帝尼的航程及相關作業的臆測，外交部今（22日）澄清，與事實並不相符。總統出訪的航程與各項安排，均在確保總統、全體團員與飛航安全的前提下審慎規劃與執行，並持續努力至最後一刻，才做出暫緩行程的決定。

外交部說，出訪相關作業涉及多方溝通與周延的安全評估；對於外界所稱，未掌握情勢變化、或所謂多項方案內容與時序的推測，皆與實際情況有明顯落差；強調面對中國的惡意打壓與各項不確定因素，政府一向秉持專業與負責任的態度進行整體評估，並以確保國家元首安全與國家利益為最優先考量。

外交部並再次譴責中國持續以政治力量干擾我國正常對外交往，並干預國際民航的正常運作，甚至透過經濟脅迫的手段，將民航安全「政治化」及「武器化」，我國將持續與理念相近國家密切合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間。