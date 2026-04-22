軍購條例明協商！　AIT谷立言會見鄭麗文提「兩岸和平」重要性

▲國民黨主席鄭麗文今於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

軍購條例協商本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜已經發出通知，召集朝野於明天下午2時再次進行協商。國民黨主席鄭麗文今（22日）在中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene），雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益，兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。

朝野軍購條例版已進入協商深水區，據悉，美方壓力升溫，加上民進黨操作「擋軍購」的質疑在基層發酵，國民黨立場出現鬆動。有藍委透露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁上周五在黨團大會中指出，軍購很多版本還在整合中；國民黨昨也再度發新聞稿，指軍購「要透明、要官方、要單據」，只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，強調「絕不是只有3800億元」，黨內意見拉鋸中。

鄭麗文主席在今天於國民黨中央黨部會見谷立言，雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益，兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。

被問到雙方有無觸及軍購相關議題？國民黨文傳會主委尹乃菁則回應，不清楚，既然美國在台協會有發布了，就以他們發布的為準，講了什麼就去看谷立言的臉書就好。