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骨鬆骨折前幾乎無徵兆...年死亡率可達25%　及早檢測揪隱形殺手

▲骨鬆骨折年死亡率可達25%。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲骨鬆骨折年死亡率可達25%。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

老年人容易因骨質疏鬆症引發骨折（如髖關節骨折），且多數長輩在骨折發生前幾乎感覺不到任何徵兆；醫師提醒，若未得到良好照護，一年內的死亡率可能高達25%，因此骨質疏鬆症常被稱為「隱形的殺手」。

竹山秀傳醫院於21日舉辦免費骨質密度檢測活動，吸引超過150位鄉親踴躍參與，檢測結果顯示有7位民眾骨質流失情況嚴重，隨即由現場人員協助直接轉診至骨科門診，由專業醫師進行深度追蹤。

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▲沈默的隱形殺手！醫師示警：骨鬆骨折年死亡率達25%。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院骨科醫師蔡沅欣指出，骨質流失的過程完全無感，許多人是直到發生骨折才驚覺問題嚴重，且一旦因骨鬆引發骨折又未照護得宜，「四個人中就有一人可能離開」；而偏鄉長輩多有勞動習慣，常誤以為筋骨痠痛只是老化的正常現象，卻忽略骨質密度偏低的警訊，因此及早篩檢、及早介入治療至關重要。

▲沈默的隱形殺手！醫師示警：骨鬆骨折年死亡率達25%。（圖／竹山秀傳醫院提供）

蔡沅欣強調，超音波篩檢是簡易檢測的一項，但最精準、可作為治療依據的標準，仍是醫療院所使用的低能量X光（DXA）掃描「在臨床上，我們會觀察檢測報告中的『T值』，若數值小於-2.5，即確診為骨質疏鬆。」蔡沅欣呼籲50歲以上停經女性、65歲以上男性，或出現「老倒縮（身高變矮）」、明顯駝背等現象的長輩等高危險族群，都應主動尋求醫師協助，安排標準檢測。

蔡沅欣指出，目前臨床上可透過打針或口服藥物來強化骨質，避免後續嚴重的併發症；除了醫療干預，補充維生素D或鈣片、規律運動、適度曬太陽等日常保養的黃金三要素也相當重要。

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