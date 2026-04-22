陸女花34萬裝修豪宅變「靈堂風」　西門子家電變雜牌「SIEFIVS」

▲大陸一名女子花34萬裝修（台幣換算156萬），屋子極簡風變「靈堂風」。（圖／翻攝 潮新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸遼寧瀋陽一名李女士去年6月與裝修公司簽訂合同，耗資34萬元（人民幣，下同），要求130坪的住宅「極簡風」。等到完工驗收，李女士差點崩潰，因過度省材變成陰森的「靈堂風」。更誇張的是，合約上面強調西門子家電變成了聽都沒聽過的雜牌「西門慶」（Simfivs）。面對種種施工瑕疵，裝修公司竟以「步步高升」、「出人頭地」等吉祥話強行狡辯，讓人哭笑不得。

綜合陸媒報導，該起事件發生在大陸遼寧瀋陽，屋主李女士表示，當初是看中裝修公司推薦的「極簡風」，認為清爽乾淨，不料完工後，屋內白牆、白地、白櫃子慘白一片，完全沒有應有的裝飾與設計感，130坪的大房子顯得格外陰森。

更令她無法接受的是，當初要求先看設計圖再支付5萬元進度款，業者竟以「設計師出車禍」來搪塞，直到完工都沒見到正式圖紙。

除了風格走鐘，建材與家電更是「侮辱性極強」，衣架上的洞洞板被裝得像夜市賣襪子的地攤，調料架缺了一塊板子，商家硬拗是為了「預留米麵油的空間」。

▲知名電器西門子變成不知名的雜牌西門慶。（圖／翻攝 潮新聞）

李女士跟裝修公司約定好的家電品牌是西門子(Siemens)，結果裝到她家裡的，是一個聽都沒聽過的雜牌，，英文字樣是（SIEFIVS）。她老公看了一眼那個logo，哭笑不得地說，「這哪是西門子，這分明是西門慶。」

裝修公司回覆還「金句連連」，台階高度超標，解釋是「步步高升」；兩邊門框高低不一，被說成是寓意「出人頭地」，業者甚至當眾喊話，「我們做成這樣，絕對對得起自己的良心。」

大陸部分從業者利用專業壁壘，材料選用、工藝標準上做文章，導致交付效果與預期承諾之間的巨大落差。李女士的遭遇並非孤例，類似關於裝修質量、工期拖延、增項收費的爭議在各地時有發生，也反映出大陸政府對於行業在規範化、透明化方面仍有很長的路要走。