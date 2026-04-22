美國封鎖破功？伊朗油輪靠這一招「突圍」　900萬桶原油照樣外流

▲懸掛利比里亞國旗的「神龍號」油輪從沙烏地阿拉伯運載原油，通過荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國對伊朗實施海上封鎖行動出現破口？最新衛星影像顯示，至少兩艘滿載原油的伊朗超大型油輪成功突破美軍封鎖線，將約900萬桶原油運往市場。儘管美國持續攔截與登檢相關船隻，數據顯示伊朗仍維持一定程度的石油出口能力，凸顯華府封鎖措施面臨實際執行挑戰。

根據《彭博社》，數據分析公司Vortexa資料顯示，兩艘懸掛伊朗國旗的超大型油輪「Hero II」、「Hedy」，於4月20日被衛星影像捕捉到已穿越美方宣布的封鎖線，從波斯灣駛入阿拉伯海。這兩艘油輪單艘最大載運量可達400萬桶，合計運輸規模相當可觀。

美國總統川普上週宣布對伊朗港口實施封鎖，試圖阻斷其石油出口，並指示攔截所有進出波斯灣的伊朗相關船隻。美軍近期已加強行動，上週末扣押一艘貨輪，並於4月21日表示，在斯里蘭卡以東海域登檢另一艘受制裁油輪。然而，從實際運輸數據來看，封鎖效果仍存在漏洞。

Vortexa統計指出，至今至少有34艘與伊朗有關的油輪與液化氣船成功穿越荷莫茲海峽並繞過美軍部署，其中19艘正駛離波斯灣，且多數載有貨物。報導直言，這些船隻已經成功繞過戰艦，將約900萬桶原油運往市場，顯示伊朗仍具備規避封鎖的能力。

分析指出，伊朗船隻為了躲避監控，普遍採取關閉船舶自動識別系統（AIS）應答器的方式，增加追蹤難度。資料顯示，「Hero II」最後一次被定位是在一個多月前，當時位於馬六甲海峽北上航行；「Hedy」則是2月底在柯法干港外海傳送最後訊號，之後即消失於公開追蹤系統。

至於這批原油的最終流向仍未明朗。不過，市場普遍認為中國仍是伊朗原油最大買家。此外，在美國制裁豁免期到期前，印度近期也曾接收兩批伊朗原油。

另一方面，美伊局勢仍處於高度不確定狀態。雙方原先達成為期兩週的停火協議已於21日到期，川普則在社群媒體宣布，因伊朗內部「嚴重分裂」，在巴基斯坦斡旋下，美方暫緩軍事打擊，但強調將持續封鎖伊朗港口，直到德黑蘭提出統一的終戰方案。