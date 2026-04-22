冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局近日接獲多起民眾投訴，指稱撥打110檢舉違規停車後，隨即遭到冒名惡意訂餐騷擾。分局獲報後隨即啟動自檢機制，發現勤務指揮中心馮姓員警涉有重嫌。馮員在接受個別懇談突破心防後，最終坦承因個人情緒失控而犯案，目前已依《妨害信用》、《偽造私文書》以及《個資法》遭移送法辦並予以記大過調職處分，單位主任調整非主管職，蘆洲警分局長王耀輝也鞠躬向社會大眾道歉。

▼蘆洲警分局勤務指揮中心馮姓員警涉嫌報復檢舉違停民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有網友在臉書社團「我是蘆洲人」貼文，指稱18日在五股區芳洲六路檢舉違停，因首度檢舉未果而二度致電110。不料檢舉成功後，民眾竟收到多筆餐廳訂位簡訊，且訂位名稱被戲謔地取名為地點諧音「方洲六」。

隨後另一名被害人也現身表示，早在6日檢舉路障案件後，就曾被以本名及電話惡意訂購披薩騷擾。由於2名受害者皆曾透過110系統報案，高度質疑報案個資遭警方內部流出。

▼蘆洲警分局長王耀輝親上火線鞠躬道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘆洲警分局專案小組透過清查自檢系統，並比對餐廳訂單資料後，鎖定勤務中心一名28歲馮姓員警。據了解，馮員為警專36期畢業，2019年分發至延平派出所，2025年10月才剛調任勤指中心服務。

警方在進行個別懇談最終突破心防，坦承因個人情緒失控才利用職務之便犯案。警方調查確認，此案為馮員個人的偏差行為，並非系統漏洞或集體行為。馮員行為已觸犯刑法《妨害信用》、《偽造私文書》以及《個資法》中公務員假借職務機會非法蒐集利用個資等罪。全案移送新北地檢署偵辦。