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老闆猝逝後家屬接手！士林50年甜不辣傳將熄燈　在地人淚喊不捨

位於士林華榮市場口的甜不辣攤在地飄香50年，去年經歷老闆驟逝由家屬接手，如今又傳出歇業消息。（翻攝Google Maps）

▲位於士林華榮市場口的甜不辣攤，去年經歷老闆驟逝由家屬接手，如今又傳出歇業消息。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

飄香近50年的士林老字號華榮市場口甜不辣，老闆曹先生去年驟逝後，原本由家屬接手經營，如今卻傳出可能即將熄燈的消息，讓不少在地人與老饕震驚直呼「吃一次少一次」。

這家位於華榮市場口的甜不辣攤，是許多士林人從小吃到大的共同回憶。曹老闆以宏亮招牌叫賣聲與親切笑容聞名，甜不辣、豬血湯、肉圓等銅板美食多年來幾乎未漲價，就連張菲、費玉清與名廚江振誠都是常客，陪伴無數人成長。

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曹老闆去年8月因心肌梗塞送醫不治，享壽60歲。當時家屬在悲痛中選擇撐起攤位，表示會延續父親的精神與味道，讓老字號繼續飄香。近日有網友在社群平台發文指出，老闆娘因需接受化療、無法長時間支撐營運外，加上捷運施工導致封路，影響客流，第二代最終可能決定結束營業。

消息傳開後讓許多饕客感慨萬分，「從小吃到大，真的要消失了嗎？」「老闆過世後就已經少了靈魂，現在連攤位都要沒了」，也有人呼籲把握最後機會，「真的變成吃一次少一次」。


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