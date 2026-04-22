中國稱不存在「中華民國總統」　國民黨：民進黨快回到九二共識

▲國民黨文傳會主委尹乃菁。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共阻撓賴總統出訪友邦史瓦帝尼，中國外交部今（22日）以層級較高的未署名發言人表示，非洲除史瓦帝尼外53國都與中國建交，並多次表示堅定奉行一個中國原則，「事實十分清楚，世界上早已不存在所謂『中華民國總統』。」但國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時卻稱，國民黨堅定地守護中華民國，「全球都堅守一中政策」。國民黨文傳會主委尹乃菁對此回應，兩岸有「九二共識」做為互信的政治基礎，呼籲民進黨快回到九二共識。

尹乃菁說，前總統馬英九任內的時候，兩岸因為有九二共識的政治基礎做為互信，所以推動「活絡外交」，當時兩岸也採取「外交休兵」的政策，因此馬前總統任內邦交國是22個，但到了前蔡英文總統和賴清德總統任內，邦交國卻少了10個，就是因為兩岸之間缺乏政治互信、共同的政治基礎所造成。

尹乃菁強調，1992年11月海協會跟海基會在香港會談，還有後面的函電往來，達成了各自以口頭表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，我方海基會的表述為，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖都堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」而海協會的表述為，「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

尹乃菁又說，90年代的末期，前總統李登輝因為提出了「特殊的國與國關係」，導致兩岸之間的交流一度中斷，當時海協會的會長汪道涵先生本來是要到台灣來訪問，也因此中斷了這行程，但後來李登輝總統任內尾聲，還是回到「一中各表」的九二共識。除了2000年以來，除了馬英九擔任總統8年期間以外，台灣浪費了太多的精力，浪費了太多的口水在這種意識形態的抗爭之上，實在是非常非常地消耗台灣。

尹乃菁認為，如果今天民進黨政府願意拋掉意識形態的束縛、廢棄「台獨黨綱」，回到九二共識，就能在福國利民的民生政策上，跟國民黨比政績、比誰的政策對民眾更有利，台灣就可以向前走，誠懇地呼籲民進黨政府，不要再陷入抗中意識形態的束縛，請民進黨政府廢棄台獨黨綱，回到九二共識。