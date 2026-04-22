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快訊／性侵女學員須入獄！藝術家撒古流疑想逃亡　租屋處拘獲發監

▲▼曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆爆性侵疑雲。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

▲曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆，性侵女學員遭判刑定讞。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，2021年間帶女學員前往屏東三地門一處溪谷河床汲取靈感，竟在酒後性侵女學員。撒古流．巴瓦瓦隆一、二審均認定有罪，判刑4年6月，最高法院日前駁回上訴定讞必須入獄服刑。警到他家找不到人認為有逃亡之虞，持拘票到租屋處拘獲，於今（22）日解送到署，檢察官訊問後發監執行。

全案發生於2021年間，當時一名從事藝術創作的女子跟隨在撒古流．巴瓦瓦隆身旁學習創作，並從事隨行攝影記錄工作。案發於當年2月某日深夜，撒古流與女學員在住處中飲酒聊天，而後他邀約對方一同外出汲取創作靈感，並駕車載著女學員翌日凌晨1、2時許至三地門鄉大社溪溪谷河床。2人躺在河床上時，撒古流不顧對方拒絕，強逼對方脫衣性侵得逞。

過程中，2人聽到其他人聲，撒古流暫時停止，命女學員躲在一旁，自己上前查看，原來是2名友人，3人短暫寒暄後，2名友人就離去。撒古流再命女學員回來躺在睡墊上，繼續性侵。完事後撒古流帶著女學員返回住處，女學員隨即通知友人前來，並在友人陪同下前往驗傷。之後雙方以原住民部落會議方式協商，撒古流‧巴瓦瓦隆雖同意給付50萬元，但始終否認性侵。女學員隨後與友人討論後，在社群網頁上發表匿名文章，引發網友討論，全案因此爆發。屏東地檢署偵辦後，將撒古流．巴瓦瓦隆提起公訴。

一二審法院均認定有罪，將他判處有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，撒古流．巴瓦瓦隆將入獄服刑。

屏東地檢署指出，為確保刑事判決受刑人依法接受執行，防範受刑人逃匿，並維護公平正義，檢察官辦理相關防逃措施，且指揮屏東縣政府警察局屏東分局前往撒古流．巴瓦瓦隆屏東縣住居所查訪聯絡無著，而有相當理由認為有逃亡之虞，即依刑事訴訟法規定核發拘票，於昨（21）日21時許在屏東縣瑪家鄉租屋處拘獲。撒古流．巴瓦瓦隆於今日上午8時許，經警解送到署，檢察官訊問後，即諭知發監執行。

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