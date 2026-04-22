校園空間再利用！花蓮首座校園日照中心在德武　提供多元照護

▲▼花蓮縣衛生局於玉里德武里苓雅部落廣場舉辦「玉里鎮德武里長照日間照顧服務諮商說明會」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局於4月22日上午於玉里德武里苓雅部落廣場舉辦「玉里鎮德武里長照日間照顧服務諮商說明會」，德武衛生室空間活化，醫療加值長照，升級為小規模多機能機構，提供日照23人及夜間喘息4床服務，獲全體與會者舉手表決通過。



說明會現場邀請在地里民近200人，花蓮縣議員林玉芬、苓雅部落頭目楊文雄、下德武部落頭目邱水良、德武里里長楊敏雄、玉里鎮民代表秀吉.撒夫洛、德武國小校長李震逺、玉里鎮衛生所主任曹郁文、玉里地政事務所主任吳麗娟、建築師陳志豪、士林靈糧堂處長倪頌惠、原住民行政處社工高岳霖等親自出席，透過面對面說明與交流，讓社區民眾深入了解日間照顧中心的服務內容與未來規劃。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，隨著高齡人口逐年增加，長照服務需求日益提升，為讓長者能在熟悉的社區中安心生活，首座規劃於德武國小校內，將既有衛生室空間轉銜設置為日間照顧中心，未來將提供安全照護、共餐、喘息、延緩失能活動及社會參與等多元服務，並結合衛生所預防保健服務，協助失能及失智長者白天獲得妥善照顧，同時減輕家庭照顧者負擔。

▲▼說明會現場邀請在地里民近200人参與，現場多數與會里民表達支持。



本次說明會中，衛生局向地方說明中心設置構想及服務模式，並與里民進行充分溝通。多數與會里民表達支持，認為於部落內設置日間照顧中心，能就近提供照顧服務，不僅便利長者使用，也有助於提升整體生活品質，對於未來於德武國小內設置日照中心之規劃，展現高度認同與期待。

朱家祥進一步指出，德武地區具備良好的社區凝聚力與在地支持，透過本次說明會，成功促成政府、地方、民間資源三贏的局面，展望未來，縣府將持續推動長照資源向下扎根，落實「在地老化、在地照顧」的政策目標，讓長者在熟悉的土地上安心生活，實現社區共好願景。



花蓮縣衛生局提醒，如有日間照顧、小規模多機能服務或日照喘息服務需求，歡迎洽花蓮縣長期照顧管理中心或撥1966長照服務專線，由專人協助評估與媒合。

