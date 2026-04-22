襪子居然會動！行李箱藏20隻印度星龜闖關　泰國女這下慘了

▲1名泰國籍女子今年2月搭機來台，行李通過海關檢查時赫然被海關人員查出以襪子包裹20隻保育類印度星龜，被依違反野生動物保育法送辦。（資料照／翻攝自國立屏東科技大學野生動物保育中心官網）



記者沈繼昌／桃園報導

1名泰國籍女子今年2月搭機來台，隨身托運行李通過桃園機場海關時，被海關與航警局人員察覺有異狀，海關人員開箱檢查時赫然被查出以襪子包裹20隻保育類印度星龜，當場被扣住，航警局偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，泰女坦承犯行，偵結依違反野生動物保育法提起公訴。

檢警調查，30歲的泰國籍女子於今年2月15日下午1時20分許，自泰國曼谷搭乘泰國亞洲航空公司FD-230號班機入境桃園機場，隨身托運行李被海關X光機檢查時發現有異，海關與航警局人員當場開箱查驗，查出以襪子包裹有保育類印度星龜20隻，被海關人員當場扣住，經航警局刑事警察大隊人員偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，泰女坦承犯行，辯稱是泰國友人出資至臺灣旅遊，請其幫忙攜入印度星龜，檢方根據國立屏東科技大學野生動物保育中心臨時物種鑑定，確認為保育類物種，泰女對於本件犯行應有不確定之故意，犯行足堪認定；檢方偵結被告所為係違反野生動物保育法之未經中央主管機關同意，輸入保育類野生動物活體罪嫌提起公訴。