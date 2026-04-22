安平迎媽祖夜巡登場！七爺八爺開路「淨街」　走讀體驗限額開放

▲安平迎媽祖上香山祭典前，鎮城隍廟舉辦「八班夜巡」進行淨街巡行。（城隍廟吳明勳提供，下同）

記者林東良／台南報導



4年一度的「安平迎媽祖上香山」祭典將於4月25日至26日登場，為確保遶境順利進行，安平鎮城隍廟自22日起至24日連續3晚舉辦特色儀式「八班夜巡」，由七爺、八爺領軍巡行媽祖遶境路線，進行俗稱「淨街」的巡視作業，今年更特別規劃夜巡走讀體驗活動，讓民眾近距離參與這項深具歷史與宗教意涵的民俗儀式。

「安平迎媽祖上香山」祭典科儀豐富，並與地方公廟密切合作，已登錄為台南市定民俗文化，也是安平地區規模最大、影響最廣的宗教活動之一。歷史可追溯至清朝時期，長年以來凝聚地方信仰與社區力量。

安平鎮城隍廟主委李建興表示，鎮城隍肩負地方司法與陰陽調和職責，地方宗教大小事務多會請示城隍爺。「八班夜巡」則源於前主委李增南請示城隍後，奉旨派出八班協助媽祖遶境前的清道與維安任務，成為活動不可或缺的重要環節。

所謂「八班」，源自晚清官府差役編制，安平鎮城隍廟配置包括板义爺、火簽爺、牛爺、馬爺、大鬼與小鬼等神將，由七爺、八爺統領。不同於一般白天遶境，「八班夜巡」於傍晚5時出發，以簡樸莊重、帶有神秘氛圍的行進方式，連續3天巡視遶境路線，象徵收煞淨化、維護地方平安。

今年活動特別推出「八班夜巡體驗走讀」，讓民眾以「與神同行」方式參與巡行。過程中將重現古法音律，由鑼聲與竹板聲引導隊伍前進，並邀請參與者實際敲擊樂器、手持火焰燈，走入安平舊部落巡行，體驗傳統儀式的文化氛圍。為還原歷史聲響，主辦單位更與百年竹藝老店合作，復刻昔日竹板聲音，並訪談地方耆老重建正確音律。

走讀活動也融入文化教育元素，特別邀請安平國中學生擔任導覽員。該校學生曾於台語導覽與文化競賽中屢獲佳績，透過年輕世代的參與，讓無形文化資產得以向下扎根，深化民眾對媽祖信仰與在地歷史的認識。

主辦單位表示，夜巡期間各地廟宇也將共同響應，有的迎請神將出巡，有的提供點心接待，展現地方宗教網絡的凝聚力與熱情。由於名額有限，每梯次僅開放40人報名，報名踴躍，呼籲有興趣的民眾把握機會，親身感受這項難得的文化體驗。

本次「八班夜巡體驗走讀」活動訂於4月23日及24日下午4時至晚間9時舉行，每梯次報名費100元，兩梯次優惠150元，相關資訊可至報名網站查詢。