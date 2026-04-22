特納斯接班蘋果CEO原因曝光　蘋果盼重拾「賈伯斯式」決斷力

▲蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳立言／綜合報導

蘋果近日宣布管理層交接安排，現任執行長庫克將轉任董事會執行董事長，由硬體工程資深副總裁約翰．特納斯（John Ternus）於 2026 年 9 月 1 日正式接任 CEO。這項人事案也代表蘋果在 AI 競爭升溫、下一代產品方向仍待明朗之際，選擇由長年熟悉硬體與內部運作的資深主管接手。

現年 50 歲的特納斯在 2001 年加入蘋果，至今已有約 25 年資歷，近年主掌硬體工程部門。外界普遍認為，蘋果此次安排延續內部培養接班人的模式，一方面維持權力交接穩定，另一方面也希望在產品決策與 AI 佈局上加快腳步。

為何是特納斯？

根據彭博與路透報導，特納斯被看中的原因，不只是任職時間長，也包括他熟悉蘋果以職能劃分的組織文化、擅長跨部門協調，並具備推動產品落地的執行力。對蘋果而言，在 AI 與硬體整合成為新競爭主軸的當下，由熟悉產品線與公司文化的內部高層接棒，顯然是風險較低的選擇。

上任後挑戰浮現

不過，特納斯接任後面對的壓力也不小。庫克時代讓蘋果成為全球最具影響力的科技公司之一，但在生成式 AI 浪潮下，蘋果在對話式 AI 與 Siri 升級進度上，仍被認為落後主要競爭對手。未來他是否能在維持 iPhone 與硬體業務穩定的同時，帶出下一個代表性產品，將成為市場觀察重點。

蘋果押注穩健交接

從這次安排來看，蘋果並未選擇劇烈改變路線，而是傾向由熟悉公司文化與產品節奏的內部高層接棒，以降低轉型風險。對市場來說，這也意味著蘋果短期內仍將以硬體、生態系整合與裝置端 AI 為主軸，至於特納斯能否真正帶領蘋果走出下一個代表作，仍有待後續表現驗證。