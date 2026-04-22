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王大陸查閃兵首腦「無罪原因曝」　幫女友出氣騷擾騙徒家屬栽了

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸涉犯《個資法》有罪情節，是跟女友闕沐軒共涉非法利用騙徒潘男的家屬個資討債，查詢閃兵集團首腦陳志明下落的行為反而無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人王大陸與女友闕沐軒被控涉犯《個人資料保護法》，今（22日）被新北地院各判刑6月、皆得易科罰金，判決理由指出，王大陸與車商小開游翔閔和警官劉居榮，涉共同非法利用閃兵集團首腦陳志明個資，獲判無罪，反而是王、闕找游男取得詐騙闕女的潘男及其家屬個資用來討債，到案不認錯也沒和解，才被論罪。

檢方本案起訴王大陸兩個侵害個資的犯罪行為，一是花360萬元找閃兵集團首腦陳志明造假病歷、企圖免服兵役，但不知陳男去年（2025年）2月6日另案入獄，以為陳男故意耍詐搞失聯，於是透過有黑白兩道人脈的車商好友游翔閔，同月13日牽線時任台北市警局刑大偵三隊代理隊長劉居榮，幫查確認陳男在坐牢。

合議庭認為，王大陸此部分被控與游翔閔、劉居榮共涉意圖損害他人之利益，非法利用陳志明入監等個資，但3人「未依法利用個資」行為，僅侵害陳男個人資訊隱私權或個人資訊自決權，未進一步侵害陳男諸如財產、名譽、自由、身體或生命等利益，不符合處罰要件，因此判無罪。

▲▼ 藝人王大陸替女友闕沐軒討債查個資遭起訴，時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮抵達新北地院。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲時任台北市警局刑大偵查隊代理隊長劉居榮，涉捏造不實事由查詢個資，被判刑1年4月，是全案刑責最重被告。（資料照／記者陳以昇攝）

但劉居榮在此部分情節，違反警方「智慧分析決策支援系統」僅限公務使用規定，不僅私自替王大陸查詢陳志明個資，並虛偽登載查詢目的為「協助偵辦員警洩密案」。

劉男辯稱翻拍個資畫面「誤傳」給游男，對話紀錄卻顯示他完成傳送，不久即向游男自誇「沒給你漏氣」、「專業吧」、「馬上搞出來」、「你第一次看我現場操作，最快的時間幫你研判和分析」等語邀功，

合議庭認定劉居榮的辯解純屬卸責，犯行損害警政機關系統管理正確性、嚴重戕害人民對公權力的信任，依公務員登載不實文書罪判刑1年4月，成為全案判最重的被告。

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸的女友闕沐軒配合核對騙徒潘男的家屬個資，成為有罪理由之一。（圖／記者黃哲民攝）

王大陸被起訴涉犯的第2項侵害個資行為，是幫女友闕沐軒出氣，透過游翔閔尋找詐騙闕女400多萬元、被判刑定讞入監遲沒還錢的潘姓男子下落，3人於2024年11月28日成立微信群組「失去的！一定要討回來！」

游男找綽號「小阿俊」的四海幫堂主陳子俊協助，陳子俊命手下陳柏均以1500元，向身分不詳的徵信業者購買潘男親屬個資截圖，游男傳到上述群組，闕女涉將記載潘男地址等個資的詐騙案判決書交給游男，潘男胞姊因此接到討債電話。

王大陸辯稱，沒參與女友和游男的討論，闕沐軒辯稱只請游男找潘男本人、絕沒要求牽連潘男家屬。法官查明，游男在上述群組表明，將派人分頭到潘男戶籍地找其家人、或到監所找尋仍在服刑的潘男，闕女配合核對潘男家屬身分，王男也回覆游男表達感謝。

法官認定王大陸與闕沐軒對於非法蒐集、利用潘男家屬個資討債行為，具有犯意聯絡與行為分擔，所辯不足採信，審酌2人不思以合法途徑處理債務，到案不認罪也沒和解，依《個資法》判2人各6月徒刑、皆得易科罰金。

至於此部分情節均認罪的游翔閔、陳子俊和陳柏均，法官查明3人都賠償潘男達成和解，輕判各3月徒刑，同樣都得易科罰金。全案可上訴。

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