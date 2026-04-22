天氣攪局！西拉雅熱氣球光雕秀延至4／26　接駁時間同步調整

▲西拉雅森活節熱氣球光雕秀因天氣影響，延期至4月26日晚間登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到天氣影響，「2026西拉雅森活節」原訂於4月25日登場的熱氣球光雕秀，將延至4月26日晚間7時於原地舉行。交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處表示，因氣象預報顯示天候不穩，基於活動安全及整體視覺效果考量，決定調整演出時間，提醒民眾留意最新活動資訊。

西拉雅管理處指出，除了熱氣球光雕秀延期外，本週末其他活動原則上仍照常舉行，包括熱氣球繫留體驗、美食市集、趣味闖關及DIY手作等多元內容，同時也攜手中央氣象署於官田遊客中心設置氣象互動體驗區，讓民眾在遊玩之餘也能了解氣象知識。

為維護活動品質與交通順暢，4月25日至26日將實施交通管制措施，提醒用路人行經相關路段時減速慢行並配合現場引導。由於活動現場停車空間有限，主辦單位建議民眾優先搭乘大眾運輸工具，可先搭乘台鐵至隆田車站後站，再轉乘免費接駁車、「台灣好行菱波官田線」或租借YouBike前往會場。

接駁車部分分為「隆田車站線」及「環狀線」，每日自下午2時起由官田遊客中心發車，並配合光雕秀延期調整末班車時間，4月25日為晚間7時30分，4月26日則延長至晚間9時，民眾須特別留意回程時間。

此外，活動現場亦提供福祉車服務，建議有需求者事先預約，以確保順利搭乘。市集活動時間也隨之調整，4月25日改為晚間7時開始，4月26日則為晚間8時30分登場。

西拉雅管理處提醒，為確保熱氣球飛行安全，活動期間自4月25日0時至4月26日24時全面禁止操作無人機，違者將依法處理。更多活動資訊可至官方網站或臉書粉絲專頁查詢。