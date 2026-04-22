臉書買600元吊飾被盯上！詐團吸血手法曝　警識破一頁式詐騙

▲警員向王女解釋，成功阻擋險遭騙走180萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子，日前透過臉書點選一頁式廣告購買商品，對方卻稱帳戶遭到鎖定，要求到超商操作ATM解除，但對方要女子拍攝交易明細並傳送，引起女子懷疑，隨即向警方詢問；中原派出所長謝承軒、警員溫泓富趕抵，發現為標準詐騙手法，隨即向銀行申請暫停女子帳戶交易功能，成功守住180萬元。

據了解，目前已退休的64歲王姓女子，前天（20日）透過臉書購買價值600元的娃娃吊飾，交易完成後，詐騙集團假扮的商家，謊稱帳戶因王女操作不當，遭到鎖定而影響交易，要求王女到超商ATM解除。王女依指示提領1000元，並列印出交易明細，並傳給對方確認帳戶，卻引起王女懷疑，隨即報警處理。

▲警員向王女解釋，此手法為標準詐騙手段，並替其向銀行暫停交易功能。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時正在巡邏的派出所長謝承軒、警員溫泓富，接獲報案隨即趕抵，聽聞王女敘述過程，並擔心交易明細上個資外洩，導致財物受損，警員立即告知為常見詐騙手法，立即聯繫銀行客服，暫停王女帳戶交易功能，成功保住王女退休金。王女連忙向在場警員道謝，幸好有警方協助，否則後果不堪設想。

中和分局呼籲，常見「一頁式廣告」詐騙多透過社群平台刊登低價商品吸引點擊，後續以各種理由要求民眾操作ATM、提供信用卡資訊或個資。中和警提醒民眾，ATM僅具備提款及轉帳功能，無法解除分期付款或帳戶設定，凡遇要求操作ATM或提供金融資訊情形，務必提高警覺。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以確保自身財產安全。