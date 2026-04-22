強震來了怎麼辦？西港實兵演練避難收容　強化災時應變力

▲台南西港區辦理避難收容處所開設演練，強化地震災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化地震災害應變與收容安置能力，台南市西港區公所22日辦理「避難收容處所開設演練」，透過情境模擬與實地操作，全面檢視收容開設流程與人員分工機制，提升災時應變效率與整體防救災量能。

此次演練依據內政部「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」辦理，由西港區長李鴻裕擔任指揮官，市府災害防救辦公室參議王雅禾擔任主推官，並邀集各局處派員參與，於現場進行觀摩與講評。

演練情境設定為六甲－木屐寮斷層發生強震，造成建物受損、人員傷亡、道路中斷及維生系統受損等複合型災害，導致部分居民需緊急撤離與安置。透過模擬災害情境，全面檢驗地方政府面對大規模災害的應變能力。

本次實兵演練分別於西港區老人活動中心及後營國小設置避難收容處所，進行空間規劃、安全檢查及動線配置，同時實際操作避難民眾接待登記、分區安置、傷病辨識與緊急處置等流程，並針對高齡者及特殊需求對象提供必要照護服務。

此外，現場也同步演練食物、飲用水與生活物資整備及發放作業，確保收容期間基本生活需求無虞。透過完整流程演練，強化各單位協作默契與應變效率。

演練過程中，並啟動防災協作中心機制，進行志工集結報到與任務分派，支援收容處所運作，提升災時人力調度與資源整合能力，展現公私協力的防災韌性。

市長黃偉哲表示，面對可能發生的大規模地震災害，透過實地演練讓各單位熟悉應變流程，並強化社區防災能力，確保災時能迅速安置受災民眾，降低災害衝擊。

消防局長楊宗林指出，本次演練重點在於檢視避難收容處所實際運作與跨單位協調能力，透過情境模擬與協作機制運作，持續提升整體防救災效能，為市民安全把關。