ET專訪／軍購條例金額上調到「8千多億」　黃國昌：藍白一致方向

▲民眾黨主席黃國昌專訪談軍購條例。（圖／記者林敬旻攝，下同）

◎採訪：陳家祥、蘇靖宸

◎攝影：姜國輝、鄭毓齡、林敬旻

1.25兆國防特別預算持續卡關，朝野對金額匡列的上限未有共識，但藍營盼與白營有整合空間。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，條例可以先過，民眾黨立場是，軍購部分，依照國防部私下講的第二批軍購金額，加上第一批金額，大概是8000多億元，但會有個條件，就是要開始編預算時，一定要等到美國公布要賣什麼，至於商購等就回到一般年度預算去編列。另外，黃國昌也說，昨天民眾黨團有跟國民黨團對接，在方向跟金額上，立場差不了多少，所以這是「藍白一致的方向」。

立法院審查國防特別預算條例進入由院長韓國瑜召集協商階段，對於行政院1.25兆、國民黨團3800億+N、民眾黨團4000億等3個版本，有藍委透露，為了與民眾黨版有整合空間，國民黨一定會上調軍購額度上限，但還待黨團幹部去跟民眾黨團討論。

對於藍白整合進度，黃國昌表示，民眾黨在思考軍購時從來不只是金額問題，重中之重是買的東西對於提升台灣國防自主能力有沒有幫助，所以之前提的版本，是美國國務院公布要賣給台灣的東西加起來3200億元，再保留20%可以擴充的空間，所以提4000億元，而後續如果美國有第二批軍購要賣給台灣，等美方公布以後，民眾黨認為是台灣需要的，就會納進來，但不能連公布都不公布，也不告訴民眾黨，就要民眾黨趕快答應框一個數額，這完全不負責任。

黃國昌透露，昨天他在民眾黨團有軍購特別條例的內部會議，民眾黨立場就是美國進行知會國會同意程序並公告了以後，就會把那些武器納進去，這是軍購部分；但不管是商購或要擴充什麼生產線做東西，都是應該編在一般年度預算中。

黃國昌表示，講直白一點，「不管你是要讓川普開心，還是要讓美國人展現所謂台灣有自我防衛的決心，還是我們在國防上面的確有這樣的需要」，美國公布的軍購金額比較高，民眾黨都願意把它放到特別條例，但是本來軍工產業鏈在生產的那個，本來就在一般年度預算中，沒道理把它放在特別條例裡面用特別預算來處理。

黃國昌說，民眾黨尊重美國的民主程序，但也希望美國尊重台灣的民主程序，「你一旦公布我們納進來就有所本」。現在國防部私下講不用擔心，美國公布的一定會是這個數額，「我只能夠先相信他們講的這個話」，把第二批的錢加進來，不過民眾黨會加一個「條件」，也就是「要開始編預算就一定要等到美國那邊公布」，否則審預算時候都不知道在審什麼。

接著，黃國昌進一步透露，條例可以先過，但一定會有這個條件，因為他現在要往上加的金額，只能依賴國防部私下的說法，「我只能夠先相信他們（國防部）講的這個話」，而按照國防部說的金額，加上第一批軍購的金額，大概是8000多億元，這是民眾黨內部的立場。昨天白委王安祥、黨團總召陳清龍有跟國民黨立法院黨團對接，「了解到他們的立場也差不多」，只是細節部分還未百分之百確定，「但是方向上面，金額的Range（範圍）上面，差不了多少」。

對於是否代表藍白的共識為8000億元版本，黃國昌說，方向上大概是一致，但「共識」兩個字有一點太強烈，應該是「藍白一致的方向」。