ET專訪／黃國昌自評2點勝過李四川　新北「都更牛步」最迫切改善

▲民眾黨主席黃國昌接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、蘇靖宸

◎攝影：姜國輝、鄭毓齡、林敬旻

2026年將迎來九合一選舉，面對這場決定地方版圖的諸侯大戰，民眾黨與國民黨在新北市長部分將合作共推人選，以民調方式從黃國昌、李四川之間挑出最強人選。黃國昌今（22日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，新北市當前最迫切的問題是「都更牛步」問題，速度仍有提升的空間；另外，他也承諾，未來8年任期，包含興建及完工，會讓新北市的社宅來到3.1萬戶。而談到，與李四川的不同，他自評，自己有國際觀、有執行力，也有活力，甚至可以一天當三天用。

新北都更需求迫切 黃國昌竟有切身之痛

談到當前新北市最迫切需要改善的，黃國昌點出是「都市更新」；他說，若用空拍機飛過新北市一次，就能充分理解都市更新是新北市最迫切的問題。早期台北縣在發展過程中欠缺都市計畫，在房屋不斷老化的狀況下，都市更新沒辦法趕上速度，導致居住品質、居住安全都出問題。在升格新北市後，要在既有基礎上再做更新，除非是像溫仔圳一樣新的地，否則就要處理老舊建物。

「侯友宜市府有提出都更三箭，有用，但速度不夠快。」黃國昌說，人屋雙老對於新北市整體發展造成相當大的限制跟障礙，長者居住老舊公寓，有沒有人照顧？如何外出？有沒有辦法在沒有電梯的公寓中行動？新北市雖然是人口最大直轄市，都市化程度相對高，但仍處處有都市孤島現象。

之所以會點出都更牛步的問題，黃國昌確實也深有感觸。他提到，過去住在汐止時，爸媽住4樓、自己家在3樓，即便在同一棟公寓可以就近照顧，但每當太太要接送小孩或外出辦事不在家，爸媽身體因年紀老化，光要走到一樓就非常困難，甚至還曾發生家人要送爸爸去急診，媽媽根本無法應付，他因此特別趕回家幫忙，「這是新北市普遍家庭面臨到的問題」。

而談到社宅政見，黃國昌強調，不同於民進黨賴清德政府耍賴跳票只要蓋4萬戶，這是民眾黨的重中之重。而他的社宅「支票」是什麼？黃說，不論數量、土地都已經找好，目前侯友宜市長已完成7000戶、興建規劃發包1.2萬戶，「侯市府興建規劃發包中的1.2萬戶，我承諾會接著蓋完外，8年任期會再加上1.2萬戶，且是『純新北市府』，中央政府蓋的不算」。

若按照黃國昌的規劃，未來8年後，新北市的社宅戶數將達到3.1萬戶。至於地點方面，他提到，未來區段徵收、都市更新不該只是讓建商好賣房子，要保留5%以上的地蓋社宅甚至跟公托、長照有關的設施。實際來看，蛋黃區戶數可能比較少，往外擴一點的地方，樹林、土城甚至三重，最遠到淡水林口。

▲藍白新北協調會。（圖／記者徐文彬攝）



與李四川比有何優勢？ 黃國昌自評有國際觀、執行力與活力

另外，新北市長已談妥要以藍白合模式推進，談到自己與李四川相比的優勢之處，黃國昌說，李四川副市長從中央到地方的行政資歷非常完整、行政上非常幹練。他認為，第一點，自己比李四川更有國際觀，在談新北市的創新跟發展時，不能再因循過去既有道路，而是要以國際發展的例子作為啟發。

黃國昌舉例，在交通建設上，每次縣市長選舉最常看到的支票是「捷運」，不是說不重要，但不能停留在過去的思維。新北從過去三環三線到三環六線，以這些捷運所譜出的路網當作結構，要怎麼想像新北接下來的交通模式？過去從東京、阿姆斯特丹、巴黎，在其他不同國家生活或工作的經驗，要符合低碳交通模式，不該停留傳統交通工具。

黃國昌說，對新北市而言，不管哥本哈根友善自行車的道路、路網規劃，或是巴黎的地鐵站15分鐘生活圈，未來除了提倡大眾運輸工具外，也要有快速便利的交通工具，這些都是參訪其他城市後得到的具體經驗，「我們要想的是，別人城市的生活模式是不是我們嚮往的？是的話，現在就要根本性的改變運輸思維，讓低碳、大眾運輸等健康生活不再只是競選口號文宣」。

其次，第二個與李四川的不同，黃國昌自評自己是一個充滿活力跟體力的人，可以一天當三天用，也有很強的執行力。黃國昌舉例，過去在汐止當立委時，交通一直是汐止人的惡夢，但社后連接國道一號的交流道，卻讓在地人久盼不到。

黃國昌指出，該閘道口早在2000年就開始規劃評估，到他2016年上任，把可行性評估都看完後，為了解決新北市政府、交通部有歧見互踢皮球的狀況，特別以交通部運輸研究所當平台，兼顧專業以及地方意見，同時也在地方開了3場公聽會；最終，經過3年，在他卸任前，這個方案通過、預算也爭取到。