嗆賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策

▲出訪史瓦帝尼不成，鄭麗文要賴清德自我檢討。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統原訂今（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府昨晚臨時宣布，由於中國大陸以經濟脅迫等方式強力施壓，專機航程原擬途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，臨時取消飛航許可；中國外交部則稱「對此高度讚賞」。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時先是表達遺憾，接著痛批民進黨兩岸論述嚴重錯誤，「應該要檢討自己，而不是總是檢討別人！」請問賴總統、請問民進黨，世界上有哪一個國家支持台獨？都是堅守一個中國政策。

鄭麗文表示，對於昨天這件事很遺憾，賴清德總統最後還是確定無法出發史瓦帝尼。不過，鄭麗文話鋒一轉批評總統府、國安團隊只會氣急敗壞，只會躲在同溫層討拍、取暖，以及把氣出在野黨的身上，但重大的外交挫敗，實在不應該等閒視之，為什麼出行之前，國安團隊嚴重誤判情勢？到底是怎麼發生的？為什麼在馬總統的任內主張「外交休兵」，就可以參加很多國際組織？結果民進黨執政十年，外交友邦如同雪崩般的結束，大家已經被逼到退無可退的角落。

鄭麗文質疑，究竟為什麼誤判情勢？為什麼連落地轉機的地方都找不到？究其根源，難道不是民進黨整個兩岸論述出現嚴重錯誤嗎？「我看到報導，對方也召開新聞、發布新聞表示，因為他們堅守一個中國政策。」因此她也要在這邊鄭重地請教民進黨政府，中華民國憲法難道不是一中憲法？請問賴總統、請問民進黨，世界上有哪一個國家支持台獨？

鄭麗文認為，全世界都能接受九二共識，都不支持台獨，那民進黨為什麼可以一意孤行？導致外交一路挫敗，國家舉步維艱，「有時候我們應該要檢討自己，而不是總是檢討別人。身為在野黨，我們恪守中華民國憲法；身為在野黨，我們跟全世界一樣，反對台獨。身為在野黨，在兩岸兵凶戰危的時候，勇敢地跨出和平的第一步。」

鄭麗文說，國民黨並不奢望來自政府的鼓勵支持跟理解，但也不願意看到外交面對如此困境，「抗中」真的能「保台」嗎？這麼多年下來，事實都顯示，「抗中」不但沒有辦法「保台」，反而「害台」、反而「毀台」！國民黨希望的是「和陸」，才能夠真的「護台」，才能夠「興台」，才能夠「旺台」！講到「興台」、講到「旺台」，這次出訪中國，國台辦也正式地宣布了十項惠台政策，並得到了台澎金馬內部各大產業的積極熱烈迴響，但面對對岸提出十項政策，民進黨卻是酸言酸語不斷打擊。

鄭麗文狠批，今天民進黨遇到挫折，不自己檢討，只會把氣出在國民黨身上、霸凌在野黨，但更不應該跟台灣人民為敵，不應該阻礙台灣人民的發展，與台灣人民的福祉為敵。當今天看到民進黨政府氣急敗壞，國民黨還是希望趕快平靜下來，進行全面的檢討，調整自己的作法，不要為了民進黨的意識形態，葬送、陪葬所有台灣人的未來。

「我真的不想再批評了！」鄭麗文感嘆，面對重大的外交挫敗，台灣何去何從？希望民進黨能夠冷靜、回歸理性，也希望能夠儘快擴大更多的兩岸的交流、互惠，讓許許多多台灣的農漁民、台灣的中小企業、微型企業、台灣的服務業、觀光旅遊業，能夠看到和平曙光所帶來的希望與紅利，而國民黨還是會堅定地地守護中華民國、堅守中華民國憲法、保護台澎金馬、爭取人民最大的福祉。