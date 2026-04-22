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【廣編】恆隆行全新代理AI智慧品牌MOVA　鎖定清潔與寵物家電8大新品齊發

恆隆行全新代理 AI 智慧品牌 MOVA 鎖定清潔與寵物家電 8 大新品齊發（圖／恆隆行提供）

▲左起恆隆行貿易股份有限公司董事長陳政鴻、MOVA台灣區負責人Nikki。

【廣編特輯】

圖、文／恆隆行提供

在AI技術快速走入日常、智慧家電逐步成為市場主流之際，恆隆行正式宣布取得AI智慧家電品牌MOVA台灣獨家代理權，首波導入橫跨清潔家電與寵物家電的8大新品，包含3款掃拖機器人MOBIUS 60、S70 Ultra Roller、S70 Roller；2 款洗地機K30 Pro Mix、M50 Ultra及3款寵物家電LR10 Prime貓砂機、NutriPal 10 Ultra寵物餵食器、WF20 Pro寵物餵水器。透過完整產品佈局，恆隆行進一步拓展智慧生活應用場景，深化精緻生活選品策略。

迎接溫馨母親節，MOVA於4月27日至5月11日推出全通路品牌慶活動。活動期間，於各大電商通路購買主機商品（不含配件與福利品），滿3萬元即贈MOVA Flip 10吹風機乙台，滿5萬元再加碼送MOVA氣炸鍋；同時祭出母親節限定5% 回饋，5月7日至5月10日期間，單筆消費滿1萬送500幣、滿2萬送1,500幣、滿3萬送2,500幣，回饋再升級。此外，凡消費滿1元並完成保固登錄，即可參加抽獎，有機會將市值18,880元的MOVA自動貓砂機帶回家，另有耗材限時88折優惠，全面滿足居家清潔與寵物照護需求。

百貨通路同步推出多款超值組合與人氣商品優惠，其中「極智清潔雙機組」S70 Ultra Roller極薄滾筒掃拖機器人旗艦版搭配K30 Pro Mix多合一自清潔防纏洗地機，原價70,970元，優惠價只要40,000元，再加贈S70 Ultra Roller豪華禮包，一次到位全室清潔解決方案；寵物家電亦推出人氣機種優惠，LR10 Prime自動貓砂機原價19,800元，上市優惠價 13,800元並贈耗材大禮包，WF20 Pro自動餵水器原價6,990元，上市優惠價3,990元、NutriPal 10 Ultra自動餵食器原價10,990元，上市優惠價6,990元，以智慧科技貼心守護毛孩日常。

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