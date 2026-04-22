樂團指揮太激動「擊落4000多萬小提琴」！她機警1舉神救場

▲指揮太投入「擊落」價值不斐的骨董小提琴，嚇壞全場。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

芬蘭一場音樂會上演驚魂記，英國指揮家霍爾斯（Matthew Halls）太過投入表演，指揮棒不慎「擊落」一把價值逾百萬英鎊（約新台幣4250萬元）的珍貴小提琴。幸好，小提琴家在驚險時刻「伸腳」擋住，成功保護了這把珍貴古琴。

指揮擊落小提琴 全場嚇壞

《太陽報》報導，事件發生時，樂團正在拉赫蒂市（Lahti）西貝流士音樂廳（Sibelius Hall）演出。而這把差點被摔壞的小提琴，是18世紀義大利頂尖製琴師瓜達尼尼（Giovanni Battista Guadagnini）所打造的作品。

《赫爾辛基新聞》影片顯示，霍爾斯指揮棒一揮，小提琴就被打飛，還在空中翻滾3圈才掉下。芬蘭小提琴家瓦哈拉（Elina Vähälä）驚叫出聲、雙手摀臉，所幸她反應機敏，在千鈞一髮之際「伸腳」擋住，使得小提琴不至於猛力墜地。

霍爾斯神情錯愕但未立即停止演出，直到瓦哈拉彎腰拾起小提琴檢查損傷，才舉手示意樂團暫停。經過大約2分鐘的中場停頓後，瓦哈拉確認琴況沒有大礙，才從容起身繼續演奏，全場隨之鬆了一口氣。

小提琴奇蹟無損 音樂家自嘲是忍者

瓦哈拉事後回憶，指揮棒只是輕輕擦過小提琴，但速度很快，「我剛拉完這樂段的最後一個和弦，手指稍微鬆開，就是這樣一點點空隙，讓琴在空中翻了3圈。我肯定是個忍者，才能用腳擋住第一波衝擊。」

經過仔細檢查，這把珍貴古琴奇蹟似地未出現任何裂縫或刮痕，僅琴面與側板之間的膠合處略有鬆脫，讓她笑稱「義大利古老樂器的守護天使出現了」。

霍爾斯事後也在社群媒體上致歉，大讚瓦哈拉的專業與臨危不亂，以及瓜達尼尼先生的精湛手工藝。他直言這是自己音樂生涯以來「絕對忘不了的一場演出」，「結局美好，一切便好」。