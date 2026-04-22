館長便當店推新產品！2口味刈包「一顆最貴100元」　兩派吵翻

▲館長便當店推出刈包。（圖／翻攝自FB／飆捍）

記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢開設健身房，之後也經營服飾品牌、便當店「True飯」，最近他宣布True飯要推出新品「刈包」。其中，原味刈包售價75塊錢，炸雞刈包100塊，掀起正反意見。有人直喊偏貴，還質疑產品定位，但也有不少人認為符合近年物價，引發討論。

館長20日在粉專宣布刈包21號開賣，並貼出影片介紹新品有兩種口味，分別是原味跟炸雞，價格則是75元及100元。就有網友在PTT的Gossiping板發文，館長繼燒肉便當大賣之後，打鐵趁熱推出新產品，「台灣人最愛的小吃刈包，我覺得蠻有料的，大家會想嘗試嗎？」

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貼文一出立刻吸引大量留言，從價格、地點到內容物都成為討論焦點。不少網友針對價格開戰，有人認為75元偏高，「台北也才65」、「為何這玩意能賣到75去...？55我都嫌貴，不怎麼買了。」也有人吐槽，「炸雞加爌肉是什麼吃法？」

但也有不少網友反駁，「有很貴嗎？現在一個刈包也要6、70」、「這價格行情價」、「有開發票、有店面本來就會比較貴」、「新北我常買，就85了」、「其實不貴啦！高雄現在也都要65、70了，他賣75哪裡貴」、「100塊是雙拼雞排，外面便當店單點一片雞排就50-60以上了。」