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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共施壓！鄭麗文反喊「和陸」才能興台　綠：鄭不認同中華民國？

▲▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，因中國以經濟脅迫塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。國民黨主席鄭麗文今（22日）砲轟，民進黨兩岸論述嚴重錯誤，「應該要檢討自己」，全世界國家都是堅守一中原則，「和陸」才能護台興台旺台。對此，民進黨回應，難道鄭麗文不認同中華民國是主權獨立國家，有完全自由行使外交活動嗎？難道鄭麗文認為，必須先提出合乎中國心意的兩岸論述，中華民國才能發展外交？

鄭麗文下午主持國民黨中常會時先是表達遺憾，接著痛批民進黨兩岸論述嚴重錯誤，「應該要檢討自己，而不是總是檢討別人！」請問賴總統、請問民進黨，世界上有哪一個國家支持台獨？都是堅守一個中國政策。鄭麗文也提到日前中國釋出的十大惠台政策，並表示，「和陸」，才能夠真的「護台」，才能夠「興台」，才能夠「旺台」。

對此，民進黨發言人吳崢回應，完全不明白鄭麗文提到，民進黨把氣出在在野黨身上，這樣說法從何而來？政府何時何地把氣出在在野黨身上？賴清德總統致詞時，也是呼籲朝野不分黨派團結守護國家尊嚴，難道請在野黨守護國家尊嚴，就是把氣出在在野黨身上？

吳崢指出，昨天國民黨、民眾黨都有發出聲明，表達對中國打壓我國外交空間的遺憾，不分黨派，面對中國惡意打壓外交空間，本就應攜手一致、捍衛國家尊嚴，不清楚鄭麗文為何這樣說。

吳崢直言，也不明白，中國如此粗暴施壓中華民國參與國際的時刻，鄭麗文卻槍口對內要求政府檢討，要譴責的難道不是粗暴施壓的中國？難道鄭麗文不認同中華民國是主權獨立國家，有完全自由跟世界上國家交朋友、行使外交活動嗎？

吳崢表示，難道鄭麗文認為，必須先提出合乎中國心意的兩岸論述，中華民國才能發展外交？如果鄭麗文抱持這樣的想法，已嚴重違背中華民國的國家路線，也不符合主流民意期待。

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