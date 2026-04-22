關機沒充電！包包內行動電源突自燃　她目睹嚇爆：想起來手還會抖

▲一名護理師放置在醫院更衣室鐵櫃內的行動電源，在未插電狀態下發生自燃，導致包包內物品付之一炬。（翻攝自Threads/pay_pay_re）

圖文／鏡週刊

「如果那時是半夜在家，或是我正背著它，又或者在其他密閉空間，後果我真的不敢想像。」

行動電源又傳自燃...這次竟是在「未插電、關機」的狀態下發生！一名護理人員日前在Threads痛心發文，指出自己放置在醫院更衣室鐵櫃內的IDMIX Q10 Pro行動電源突然起火燃燒，濃煙瞬間瀰漫整層樓，讓她至今回想仍餘悸猶存。這起意外不僅毀掉她的包包與皮夾，連價值不斐的MacBook也受損，總損失超過4萬元，引發網友對行動電源安全性的高度恐慌。

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行動電源沒充電為什麼會自燃？

受害護理師表示，上月（3月）23日她將包包存放在醫院員工更衣室的鐵櫃內，當時環境有空調、溫度穩定，且行動電源在事發前外觀完全正常，沒有膨脹或損傷。沒想到上班不到1小時，更衣室竟響起火警警報，打開櫃子一看，內部正不斷竄出濃烈黑煙。

護理師趕緊將包包拉出，才發現疑似是內部的 IDMIX Q10 Pro 行動電源發生自燃。她強調，當時行動電源處於「關機且未插電」狀態，卻依然發生火災，讓她直呼：「想起來手還會抖。」目前該名護理師已取得消防單位開立的火災證明，並正式向標檢局提出檢舉與調查申請。

智選家理賠金額僅6成引爭議？

針對這起意外，護理師表示曾向代理商「智選家（WitsPer）」聯繫，但雙方在理賠認知上出現落差。護理師提出的物品損失約4萬多元，但業者提出的賠償方案約僅為損失金額的6成，最終業者告知將此案移交保險公司處理。

消息一出，網友紛紛表示：「賠6成太少了吧，是產品瑕疵耶」、「這款我也有，現在看到超怕」、「還好我現在沒再用了，不過他還躺在我的櫃子，請問這要拿去哪裡丟?」「好可怕 到底還有什麼行動電源是安全的?」「我現在都把行動電源放防火袋裡面」。

面對網路議論，智選家在官網發表正式回應，對於溝通流程造成消費者感受不佳深感抱歉，目前已成立專案小組全力協助理賠程序。同時，智選家宣布重大處置措施：

● 全面下架： 官網已即刻下架 IDMIX Q10 Pro 行動電源。

● 換貨補償： 針對已售出的該款產品，將提供更換為其他品牌產品的服務，詳細辦法將另行公告。

專家提醒，行動電源內含鋰電池，若發生內部短路即便未插電也可能起火。消費者選購時應認明標檢局認證，並留意產品是否有異常發熱或外觀變形。



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