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關機沒充電！包包內行動電源突自燃　她目睹嚇爆：想起來手還會抖

一名護理師放置在醫院更衣室鐵櫃內的行動電源在未插電狀態下發生自燃，導致包包內物品付之一炬。（翻攝自Threads/pay_pay_re）

▲一名護理師放置在醫院更衣室鐵櫃內的行動電源，在未插電狀態下發生自燃，導致包包內物品付之一炬。（翻攝自Threads/pay_pay_re）

圖文／鏡週刊

「如果那時是半夜在家，或是我正背著它，又或者在其他密閉空間，後果我真的不敢想像。」

行動電源又傳自燃...這次竟是在「未插電、關機」的狀態下發生！一名護理人員日前在Threads痛心發文，指出自己放置在醫院更衣室鐵櫃內的IDMIX Q10 Pro行動電源突然起火燃燒，濃煙瞬間瀰漫整層樓，讓她至今回想仍餘悸猶存。這起意外不僅毀掉她的包包與皮夾，連價值不斐的MacBook也受損，總損失超過4萬元，引發網友對行動電源安全性的高度恐慌。

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行動電源沒充電為什麼會自燃？

受害護理師表示，上月（3月）23日她將包包存放在醫院員工更衣室的鐵櫃內，當時環境有空調、溫度穩定，且行動電源在事發前外觀完全正常，沒有膨脹或損傷。沒想到上班不到1小時，更衣室竟響起火警警報，打開櫃子一看，內部正不斷竄出濃烈黑煙。

護理師趕緊將包包拉出，才發現疑似是內部的 IDMIX Q10 Pro 行動電源發生自燃。她強調，當時行動電源處於「關機且未插電」狀態，卻依然發生火災，讓她直呼：「想起來手還會抖。」目前該名護理師已取得消防單位開立的火災證明，並正式向標檢局提出檢舉與調查申請。

在 Threads 查看

智選家理賠金額僅6成引爭議？

針對這起意外，護理師表示曾向代理商「智選家（WitsPer）」聯繫，但雙方在理賠認知上出現落差。護理師提出的物品損失約4萬多元，但業者提出的賠償方案約僅為損失金額的6成，最終業者告知將此案移交保險公司處理。

消息一出，網友紛紛表示：「賠6成太少了吧，是產品瑕疵耶」、「這款我也有，現在看到超怕」、「還好我現在沒再用了，不過他還躺在我的櫃子，請問這要拿去哪裡丟?」「好可怕 到底還有什麼行動電源是安全的?」「我現在都把行動電源放防火袋裡面」。

面對網路議論，智選家在官網發表正式回應，對於溝通流程造成消費者感受不佳深感抱歉，目前已成立專案小組全力協助理賠程序。同時，智選家宣布重大處置措施：

● 全面下架： 官網已即刻下架 IDMIX Q10 Pro 行動電源。
● 換貨補償： 針對已售出的該款產品，將提供更換為其他品牌產品的服務，詳細辦法將另行公告。

專家提醒，行動電源內含鋰電池，若發生內部短路即便未插電也可能起火。消費者選購時應認明標檢局認證，並留意產品是否有異常發熱或外觀變形。


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