白沙屯疏運量較去年增11.14%　雙鐵2車站單日人次創新高

▲白沙屯進香疏運情形。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

白沙屯媽祖進香活動已於20日落幕，交通部統計，今年整體疏運達32.1萬人次，較去年成長11.14%，其中，台鐵白沙屯站單日進出站近9.8萬人次，創歷史新高；高鐵苗栗站起轎當日進出人次也創開站以來單日最高紀錄。

交通部指出，白沙屯媽祖進香活動今年報名人數突破46萬人、較去年成長約1.4倍，此次疏運採「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」三層運具聯防備援策略，針對4月12日（登轎）、4月16日（抵達北港）、4月19日（返回苗栗）及4月20日（回宮）等4個關鍵節點加強調度，整體疏運人次達32.1萬，較去年成長11.14%。

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交通部說明，此次台鐵疏運近23萬人次，較去年成長17.24%；其中4月12日起轎當日，白沙屯站單日進出站人次達近9.8萬，較去年增加48.19%，創歷史新高。高鐵疏運7.3萬人次，雖未突破去年運量，但起轎當日苗栗站進出人次達1.7萬，較去年成長36.61%，也創開站以來單日最高紀錄。

▲▼白沙屯疏運。（圖／交通部提供）

另外，交通部指出，公路客運共開行620班次，疏運2萬人次，運能較去年提升27%，疏運人數成長31.19%，並同步優化候車空間及導入無障礙車輛。

交通部表示，今年進香重要節點多落於平日，相較去年集中於假日，疏運條件更具挑戰，整體運量仍呈現成長，顯示越來越多民眾選擇以公共運輸參與宗教盛事。