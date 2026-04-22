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蘿蔔背後藏棍子！王世堅轟中共不演了　「要鄭麗文情何以堪？」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，綠委王世堅22日受訪時表示，不到兩個禮拜，中共就打臉自己說「兩岸關係很大跨進」、「十項惠台政策」，講了那麼多的甜言蜜語，結果原來拿著蘿蔔，背後藏了這把棍子，鄭麗文情何以堪啦！

王世堅表示，這很清楚顯示，中共不再演了啦！如此蠻橫、突如其來的，用這種不允許過境的方式阻撓總統外交，等於藉由這樣蠻橫的行徑，告訴全體台灣人，中共才是真正的大老闆啦，「他恩准，台灣人才走得出去；他不恩准，那什麼都不用說了」，中共的意思就是這樣嘛！台灣人不會吃這一套啦。

王世堅指出，第一點，中共很明顯，才不到兩個禮拜，就打臉了他自己說「一中各表」、「十項惠台政策」，鄭麗文才去回來對不對？不到兩個禮拜就原形畢露，露出馬腳，「他只有打了鄭麗文的臉啦！鄭麗文情何以堪啦！」兩個禮拜前才說兩岸關係很大跨進，言猶在耳，中共馬上露出蠻橫本質，可見「鄭習會，一場戲，演假的啦！」

王世堅強調，台灣民眾都看在眼裡啦，尤其在野黨現在沒有舞台嘛，想找中共、習近平炒熱舞台，這無可厚非，只要不逾越主權、不要把台灣做小，不妨害國格、尊嚴之下，要去交流本來也樂見，但沒想到中共這麼不賞臉，這樣直接打臉鄭麗文的做法，坐實中共這五、六年來，都是這樣在笑話他們嘛，「哎，乞丐又來啦」，對鄭麗文真的是情何以堪。

對於此次出訪受阻，王世堅表示，其實不會影響到台灣。因為台灣有經貿實力，在各個領域的發揮，都被全世界看到了。高科技時代，台灣需要國際社會，國際社會同樣的也非常需要台灣，台灣佔有非常重要的一席地位，這不是中共說三道四可以阻撓。

王世堅強調，只要原則不變，未來外交技術上可以做很多修正。比方說，元首外交可以轉由「過境外交」，中共可以阻撓台灣飛機直航邦交國，用這麼惡劣的方式；但阻撓得了國際航線，要飛往邦交國嗎？這不可能嘛。外交不必敲鑼打鼓，實質進展時再向國人、國際社會報告，減少被中共用突襲、各種不堪的技巧阻撓，一樣可以達到外交成果。

王世堅指出，台灣真正靠的絕大多數是非邦交國的肯定，跟台灣的交流，他們看到現在中共惡霸行徑，還會萌生對台灣外交的同情，台灣並沒有做錯什麼，反而是中共擺了一整套鴻門宴，習近平親自主持，迎接台灣最大在野黨主席，講了那麼多的甜言蜜語，結果原來是拿著蘿蔔，背後藏了這把棍子。

王世堅認為，兩岸的交流要更謹慎，賴政府一定要衡量兩岸之間緊張對峙局勢，中共是大，我們是小；中共是船堅砲利，崇尚武力。台灣熱愛和平，尋求對等、和平、有實質意義的交流。今天這樣子，只是中共打自己一大巴掌，不只是羞辱了鄭麗文、在野黨，也打了自己一大巴掌，「他才在北京說兩岸人民應該和平往來，兩岸一家親、同樣是大中華民族，結果呢？」

王世堅也舉例，陳水扁前總統當時最困難的方式都走過，最艱困也不過就是如此，其實就是把握原則、不喪失國格、國家主權之下，透過友邦的協助過境外交，這是絕對做得到的。現在剛好各大國都陷入中東戰爭危機中，一時半刻大家沒有辦法放很多注意力在台灣這邊，相信只要台灣提出，美日歐這些友邦一定會幫忙的。

王世堅表示，也希望說在野黨像鄭麗文，有試過、有努力，這很好，「但是齁，That's all，這樣就好，不要過了」，過度給台灣民眾一些錯誤期待是不對的。

王世堅指出，比方說「一中各表」，如果真的能「一中各表」，那很好啊，但那要去表述是中華民國時，中華民國總統要到中華民國邦交訪問，怎麼又阻撓？代表中國根本就不承認「各表」嘛，「這是台灣的生死門欸」，如果接受一中，全世界只承認一中就是中華人民共和國，那明天中共宣告他要來收復國土，台灣怎麼辦？

王世堅指出，「一中各表，他表述他們的，我們表述我們的。當我們表述中華民國的時候，他們應該要尊重。就像他們表述是中華人民共和國，台灣曾幾何時有去阻撓過他們嗎？有去揶揄過他們嗎？統統沒有啊！那當我們表述我們中華民國的時候，對方馬上就動手，完全沒有風度啦，只是露出他們的真面目」。
 

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