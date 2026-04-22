黃國昌控綠營主導辣椒水案　王世堅氣炸：是聞出來的？

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前遭不明人士噴辣椒水，民眾黨主席黃國昌第一時間將矛頭對準民進黨籍總統賴清德，事後證實是轄區第六分局分局長周俊銘「誤噴」所致，然而案情大翻轉後，黃國昌仍未道歉並反嗆「民進黨紮稻草人移轉焦點」。對此，綠委王世堅今（22日）表示，黃國昌聞到一滴滴殘餘的辣椒水，就說這是民進黨，是怎樣？民進黨有專屬的辣椒水用嗎？聞得出來嗎？這麼小的錯誤，承認、道歉就是了嘛！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



王世堅表示，連這麼小的事情，黃國昌都不肯道歉，可見這個人心胸之狹窄啦，其實是不想多評論黃國昌，黃國昌在選新北市長為什麼民調那麼低，不到百分之十、個位數字。他先前就善意的批評過黃國昌。黃國昌就是很典型的把別人都打成魔鬼，但他自己不是天使。

王世堅直言，黃國昌為什麼參選新北市長民調只有個位數？必須證明自己是天使，有成為天使的條件和作為才可以，而不是通通把別人抹黑、別人通通是魔鬼，結果自己呢？這麼小的錯誤，承認、道歉就是嘛，心境很險惡，剛一發生就說是民進黨，天啊！

王世堅表示，可以同情民眾黨支持者跟其他公職的心境，他們就是孤臣孽子了，頭頭被判重刑、好像要亡黨了，很同情他們的心境，當他們遇到怎麼樣的一個狀況時，就會想到這是對手打過來了。

王世堅指出，但是完全不能諒解黃國昌，黃國昌這是有居心的嘛！他什麼大場面沒碰過？十二年前學運的時候，黃國昌也是帶頭領袖之一，當時就在鎮江街那邊站出來保護學生、跟白狼這些幫派對峙，黃國昌什麼樣的大場面沒看過？

王世堅質疑，黃國昌只是稍微聞到一滴滴殘餘的辣椒水，就說這是民進黨，是怎樣？民進黨有專屬的辣椒水用嗎？裡面有味道的區別嗎？聞得出來嗎？他當時那麼任性扭曲的發言，現在證明錯，就道歉嘛，知恥近乎勇啦，他們是不知恥近乎神勇。