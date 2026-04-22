任「台中首席分局長」！卻誤噴辣椒水慘了　周俊銘官途畫下句號

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲夜市日前發生柯文哲遭辣椒水襲擊的烏龍事件！警方調查發現，竟是帶隊的第六警分局長周俊銘因隨身辣椒水噴頭故障、測試時外洩所致。為此，周俊銘遭記過拔官，調任為台北市警局警政監，而第六分局被視為台中15個分局的首席分局，周俊銘遭調任內勤，也被外界視為在平步青雲的官途中畫下句號。

台中市警察局第六分局轄區內工商業發達，含括台中工業區、新光三越、知名飯店、榮總等大型醫院，還有東海大學、逢甲大學等大專院校，台中市政府、市議會也在轄內。此外，轄內還有酒店，治安複雜，因此成立於2008年的第六分局，被稱為台中市15個分局中的首席分局，對台中市而言至關重要。

警界都知曉，能夠當上官階3線1第六分局長的人，官途都有機會更上一層樓，只要任內不出事，肯定能升官3線2，可說是警界的明日之星。歷數第六分局過往分局長的仕途，蔡元戎為警政數教育組組長，陳松寅、賈立民都高升3線2警政督察，其中陳松寅目前是鐵路警察局主秘，賈立民則是保二總隊督察長。

周俊銘因此次辣椒水誤噴事件，除遭記過外更被拔官，將平調台北市警局3線1警政監擔任內勤，令其原先平步青雲的官途畫下句點，但禍福難料，說不定哪一天被長官慧眼賞識，又能升官外放了。