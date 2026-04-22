「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

▲許原榮初選勝出。（圖／翻攝自Facebook／許原榮）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市松山、信義選區議員黨內初選今（22日）公布初選結果，最終由前國民黨發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線。對此，許原榮表示，感謝韓國瑜院長、費鴻泰委員、王鴻薇委員和趙少康先生，感謝大家的堅定支持，「深蹲地方23年，是我的基礎；今天的初選結果是我更加努力的開端，接下來到年底，還有更長遠的路要走，支持許原榮！支持蔣萬安」！

許原榮表示，萬分感謝大家，自己順利在初選過關！深深感謝在電話民調中，那一句句「唯一支持許原榮」，和大家一樣，真的太開心了！自己會繼續努力，爭取更多民眾支持，真正的民意與考驗在年底，支持許原榮！支持蔣萬安！

許原榮表示，從參選到現在，每一個支持的眼神、期待的聲音，自己都銘記於心，列入行動清單。跟選舉過程的那一句一樣「一通電話給我，我來幫忙解決」，就算無法盡如人意，也會盡力給大家一個答案。

許原榮表示，感謝大家的堅定支持，感謝韓國瑜院長、費鴻泰（阿力克司）委員、王鴻薇委員和趙少康先生以及各里里長們，大家陪著他一遍遍掃市場、掃街；還有更多的前輩和朋友，在私下的關心、建議和幫忙，寫到這裡，真的很難忍住心中的激動。

許原榮強調，「深蹲地方23年，是我的基礎；今天的初選結果是我更加努力的開端，接下來到年底，還有更長遠的路要走，我要邀請大家跟我一起前行，推動松信成長，見證台北繁榮！支持許原榮！支持蔣萬安」！

▼國民黨松信初選民調。（圖／記者鄭佩玟攝）