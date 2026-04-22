　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

▲許原榮初選勝出。（圖／翻攝自Facebook／許原榮）

▲許原榮初選勝出。（圖／翻攝自Facebook／許原榮）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市松山、信義選區議員黨內初選今（22日）公布初選結果，最終由前國民黨發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線。對此，許原榮表示，感謝韓國瑜院長、費鴻泰委員、王鴻薇委員和趙少康先生，感謝大家的堅定支持，「深蹲地方23年，是我的基礎；今天的初選結果是我更加努力的開端，接下來到年底，還有更長遠的路要走，支持許原榮！支持蔣萬安」！

許原榮表示，萬分感謝大家，自己順利在初選過關！深深感謝在電話民調中，那一句句「唯一支持許原榮」，和大家一樣，真的太開心了！自己會繼續努力，爭取更多民眾支持，真正的民意與考驗在年底，支持許原榮！支持蔣萬安！

許原榮表示，從參選到現在，每一個支持的眼神、期待的聲音，自己都銘記於心，列入行動清單。跟選舉過程的那一句一樣「一通電話給我，我來幫忙解決」，就算無法盡如人意，也會盡力給大家一個答案。

許原榮表示，感謝大家的堅定支持，感謝韓國瑜院長、費鴻泰（阿力克司）委員、王鴻薇委員和趙少康先生以及各里里長們，大家陪著他一遍遍掃市場、掃街；還有更多的前輩和朋友，在私下的關心、建議和幫忙，寫到這裡，真的很難忍住心中的激動。

許原榮強調，「深蹲地方23年，是我的基礎；今天的初選結果是我更加努力的開端，接下來到年底，還有更長遠的路要走，我要邀請大家跟我一起前行，推動松信成長，見證台北繁榮！支持許原榮！支持蔣萬安」！

▼國民黨松信初選民調。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲▼國民黨松信初選民調。（圖／記者鄭佩玟攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出訪受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝
賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策
誤噴辣椒水慘了　「台中首席分局長」官途畫下句號
快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面　「感情現況」全說了
電通董座賣房抵債出事！4700萬交易卡死　代墊方損失千萬
虛幣圈開趴！　比特幣回血、以太幣飆漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

嗆賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策

綠指賴清德出訪受阻是因「鄭習會」　國民黨團駁斥：完全無關

「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼　蔣萬安：政府也要省思為何喊卡

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

傳內參民調贏李四川4％　蘇巧慧：新北需要有能力又有活力的市長

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

嗆賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策

綠指賴清德出訪受阻是因「鄭習會」　國民黨團駁斥：完全無關

「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼　蔣萬安：政府也要省思為何喊卡

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

傳內參民調贏李四川4％　蘇巧慧：新北需要有能力又有活力的市長

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

坐落新莊巷弄50年手工扁芋圓！阿姨超親切還能免費加冰續糖水

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

加工馬鈴薯引討論　醫示警「發芽毒素高溫煮不掉」4情況一定要丟　

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

王大陸遭判刑6個月…柯震東一聽好友判決「驚呼2聲」真實反應曝光

台男在日本落網！　假冒警察誆洗錢「劫走750萬金條」

愛吃超加工食品「大腿變A5和牛」！　研究震撼照曝光

「大芭比」安苡葳爆是億萬富豪！　消失8年...突露面急售台中廠房

深夜「摸黑」挺進36萬坪高球場　蘆竹警尋獲受困78歲失智翁

館長便當店推新產品！2口味刈包「一顆最貴100元」　兩派吵翻

【軍卡出任務突自撞】女士官轉彎失控衝分隔島　路口反射鏡遭毀

政治熱門新聞

初選落馬淚崩！　楊智伃：我每天都在哭

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／藍松信初選！這2人出線　楊智伃落馬

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐只講了一半

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

分局長試噴辣椒水？　溫朗東揪出「關鍵疑點」

一張圖看懂！賴清德專機飛航路線　3島國正好卡在關鍵航道

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

更多熱門

相關新聞

蔣萬安譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼

蔣萬安譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼

總統賴清德原訂22日出訪我國在非洲的唯一友邦史瓦帝尼，但總統專機途經的部分國家卻臨時取消飛航許可，國安團隊評估後決定暫緩此次行程；總統府昨日傍晚臨時召開記者會說明，指事件起因是北京以經濟威逼前述國家，改變其主權決定行為。台北市長蔣萬安今（22日）受訪時譴責中國大陸打壓，呼籲要給台灣應有國際空間不要造成台灣民眾反感；他也喊話賴政府省思，為什麼中華民國史上發生第一次元首出訪前臨時喊卡？

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

關鍵字：

初選松信許原榮國民黨韓國瑜費鴻泰台北市議員2026大選

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面