準飛官「空中畫出大GG」全網瘋傳！　芬蘭空軍開鍘了

▲準飛官駕駛訓練機，畫出男性生殖器的圖案。（圖／翻攝Flightradar）



記者吳美依／綜合報導

芬蘭空軍出大包！預備軍官訓練團至少4架軍機，趁著飛行訓練時偏離正常航線，在天空中畫出2個巨大的男性生殖器官圖形，還順便附上2顆愛心，飛行路徑圖被Flightradar完整記錄下來，截圖在社群媒體瘋傳。

4預備軍官惡作劇 芬蘭空軍證實

《紐約郵報》引述芬蘭《晚報》報導，4月13日早晨7時30分左右，芬蘭空軍4名預備軍官在距離首都赫爾辛基（Helsinki）約274公里的于韋斯屈萊（Jyväskylä）進行例行訓練時，參與了這場惡作劇。

芬蘭空軍已向媒體證實，這些飛行任務是由飛行預備軍官課程的學員所執行，4人都已迅速接受懲處。

芬蘭空軍強調，這些飛行都在指定訓練空域內執行，並未影響正常航班運作。他們也同時展開正式調查，「空軍要求士兵遵守良好禮儀與行為規範，如果有所偏離，將以適當方式嚴肅處理。」

不是第一起 天空塗鴉有前例

事實上，軍機「天空塗鴉」早有前例。2017年，美國海軍一架EA-18G咆哮者（EA-18G Growler）用飛機凝結尾跡在華盛頓州上空畫出巨大陰莖，飛行員甚至大發豪語，「我一定畫得出來，這很簡單」。

2022年，一名美國空軍飛行員在賽普勒斯與黎巴嫩之間海域上空畫出男性生殖器圖案，但軍方堅稱純屬意外。2023年，馬爾他軍隊一架直升機也在科米諾島（Comino）上空留下可疑飛行軌跡。