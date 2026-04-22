台中酒駕開150公里奔中壢！醉男硬鑽學校機車棚　刷倒至少5車

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

一名柯姓男子(63歲)21日下午在台中餐敘，飲酒後竟駕車一路北上，開了150公里到桃園中壢，又闖入中央大學校園的停車場，硬鑽機車通行的小路，刷倒左右兩排機車，目擊民眾傻眼立刻報警，警方到場進行酒測，數值已達到0.63mg/L，全案警詢後依涉公共危險罪嫌偵辦。

▲男子酒駕從台中狂飆150公里到桃園中壢，闖入學校機車棚。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



初步了解，柯男昨天下午在台中餐敘，下午4時許左右竟酒後駕車北上，上國道開了約150公里後到桃園中壢，當下卻因酒意意識不清，開進中央大學的機車專用停車場，就這樣在狹小的機車專用道路中硬鑽，硬生生的將左右兩排機車撞倒，隨後下車離開現場，也不在乎愛車外殼早已刮花。

目擊民眾發現其行為怪異，立刻報警，中壢警分局興國派出所員警前往現場進行酒測後，發現酒測值達到0.63mg/L已超標，依違反公共危險罪嫌偵辦，至於現場損壞車輛至少5輛以上，後續由警方協調受害車主調解賠償事宜。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車危害自身及他人安全，警方對於酒駕、毒駕持續以巡邏、路檢等勤務加強查緝，嚴正執法絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必遵守「酒後不開車」原則，共同維護用路安全。

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