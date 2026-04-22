美軍也怕？伊朗「蚊子艦隊」出沒荷莫茲海峽　快艇＋無人機迅速出擊

▲一艘貨輪出現在伊朗格什姆島附近的荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗在近期與美國、以色列衝突時雖損失多艘軍艦，但隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊的「蚊子艦隊」仍以小型高速快艇、岸基導彈與無人機執行所謂的不對稱作戰，持續在荷莫茲海峽形成威脅，並迫使美軍在波斯灣部署上更為謹慎，海峽安全情勢依舊緊張。

根據美媒《紐約時報》，儘管伊朗海軍在近期軍事衝突中遭到重創，多艘艦艇與港口設施受損，但革命衛隊海軍的「蚊子艦隊」仍在波斯灣沿岸與海上洞穴、隱蔽碼頭持續部署，並以高速小艇、微型潛艇及無人機維持戰力，構成不對稱威脅。

聯合國下屬國際海事機構統計，戰爭期間至少有20艘船隻遭襲，但革命衛隊海軍極少承認責任，分析認為多為陸基機動發射無人機所為，難以追蹤來源。

美軍參謀長聯席會議主席指出，伊朗常規海軍超過9成艦艇已遭擊沉，革命衛隊約一半快艇亦被摧毀，但總數難以確認，外界估計仍有數百至數千艘小型艇分散隱匿。

專家指出，這類快艇常隱藏於岩岸洞穴與加固基地，可在數分鐘內快速出動，美方前海軍將領形容其如海上游擊隊，採取打了就跑戰術，難以預測行動意圖。

伊朗伊斯蘭革命衛隊成立於1979年革命後，海軍則於1986年前後建立，因伊朗認為常規軍難以對抗美軍，遂發展非對稱戰力以襲擾海灣航運與能源運輸。

分析指出，美軍為降低風險，執行相關任務的艦艇多避開荷莫茲海峽狹窄水域，轉而部署於阿曼灣或更遠的阿拉伯海，以監控航運並減少遭襲機率。

此外，雙方長期在海灣形成貓鼠式對峙，過去曾發生伊朗扣押美國船隻事件並公開展示水兵影像，引發美方關注，也凸顯該區域軍事緊張持續升溫。