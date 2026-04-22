路跑活動又撞期統測考試　教團怒：侵害考生權益

▲技專測驗中心提醒考生注意路跑活動。全教總則譴責北市府與主辦單位在統測舉辦期間舉行路跑活動。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

四技二專統測即將在本周末（4/25至26日）舉行，超過7萬人報名。全教總今（22日）指出，統測是全台技高生決定升學前途的關鍵時刻，但國家地理路跑活動卻在統測期間舉辦並進行交通管制，且路線緊鄰考場周邊，嚴重干擾且侵害考生應試權益，全教總強烈譴責主辦單位與台北市政府「知錯不改」。

115學年度四技二專暨二技統一入學測驗，將在25至26日舉行，今年四技二專報考人數6萬5802人、二技報考人數5766人，合計僅7萬1568人，寫下歷年新低。

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不過，2026國家地理路跑預計26日在台北市舉行，因為沿途路線要進行交通管制，引發全教總不滿，今天發文強烈譴責台北市政府與主辦單位漠視技高生權益。

▲國家地理路跑活動路線圖。（圖／記者許敏溶翻攝）

全教總強調，去年就嚴正呼籲，政府與民間單位在辦理大型體育活動時，應主動避開此類重大升學考試時程，確保周邊交通順暢與環境安寧，但台北市政府顯然未將去年教訓掛在心上，竟再度核准大型路跑在統測考場周圍舉行。這種忽視基層意見、缺乏行政協調的表現，簡直視技高生的前途如草芥。

全教總提出三點訴求，並建立大型活動與考試時程的「硬性避讓機制」：

第一、主辦單位及台北市政府應針對本次規劃不周，造成考生的干擾正式致歉。

第二、台北市政府應立即要求體育局、交通局、教育局或其他相關單位建立跨局處審核機制，往後所有核發路跑或大型集會許可證時，必須強制比對當年度重大考試時程，凡涉及考場周邊區域，一律不准辦理。

第三、本會呼籲民間單位履行企業社會責任，在策劃活動時應展現對教育的基本尊重。