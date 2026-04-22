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獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬　開庭抱怨律師這件事

記者黃宥寧／台北報導

上櫃公司巨虹電子子公司吉品海鮮前少東羅振元，因為竊取公司9張支票、私刻董事長（即其母親鄭月敏）印鑑，冒用母親與公司名義向多人詐欺，金額超過3000萬元。他向借貸人、房東、投資者交付偽造支票作擔保，因支票跳票敗露，被依偽造有價證券等罪起訴。士林地院今（22）日開庭，羅卻在法庭上抱怨「辯護律師都不理我」。

▲▼ 羅振元 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吉品海鮮少東羅振元涉詐逾3000萬，現身士院卻因律師籌備不足改期。（圖／記者黃宥寧攝）

羅振元為公司前負責人之子，明知未經授權，仍於2023年3月5日前某時，趁公司會計不在，直接從辦公室桌面竊取9張空白支票。隨後，他再委託不知情刻印店偽刻公司與母親印章，作為偽造支票使用工具，檢方認定其從一開始即具有完整犯意與準備行為。

然而，羅振元取得支票與印鑑後，開始以「公司周轉」、「設立公司」等理由對外借款，並開立偽造支票作為擔保。其中，2023年11月間，他向被害人謊稱公司需565萬元周轉金，由對方協助媒合資金並擔任保證人；另在租屋過程中，也提供偽造支票作為租金擔保，甚至在公證程序中交付使用。

此外，他還陸續以相同手法借貸120萬元、1185萬元，並透過他人媒合取得300萬元資金，均開立偽造支票作為擔保。多名被害人事後持支票向銀行提示兌現時，發現支票早已被公司掛失止付，無法兌領，才驚覺受騙。

檢方調查，相關支票上的公司印鑑與銀行留存樣式不符，且公司內部早已因遺失支票而通報止付，整起案件因此曝光。全案經警方、銀行通報與被害人報案後展開偵辦，羅振元亦曾就部分犯行自首說明。

檢方認定，羅振元行為涉及偽造有價證券、詐欺取財與竊盜罪嫌。其中，以偽造支票供借款擔保，已同時構成詐欺犯行，依法應從一重之偽造有價證券罪論處。

士林地院今開庭時，並未進入實質審理，而羅男原本辯護律師已解除委任，新任律師才接手案件，尚未完整閱卷與討論辯護策略。法官考量辯護權保障及程序完整，決定先行改期，待委任程序完備後，再進入準備程序。

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