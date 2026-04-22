選舉將近！嘉義檢署推反賄選與公益揭弊法座談





▲▼ 選舉將近別踩雷！嘉檢聯手市警局強化社安防線 宣導反賄揭弊 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化社會安全網並提升民眾法治意識，嘉義地方檢察署蕭仕庸檢察官21日受邀至嘉義市警察局，擔任「115年社會安全防護座談會」講座。隨選舉腳步臨近，座談會特別聚焦反賄選觀念與《公益揭弊者保護法》，期盼透過檢警協作與民眾參與，建構廉能政治與安全社會。



蕭檢察官指出，賄選行為常隱身於人情往來，民眾若缺乏法律認知容易誤觸法網。他明確劃分界線：發送印有競選標語之面紙、帽子或扇子等低價宣傳品屬合法競選；若提供菸酒、禮盒、現金或補助，且具影響投票意圖，即可能構成賄選。



地檢署強調，除積極偵辦外，更仰賴民眾情資。為此設有完善保密與獎金制度：

縣市長級： 最高獎金 500 萬元。

議員、鄉鎮市長級： 最高 200 萬元。

村里長、代表及樁腳： 獎金 50 萬元。

獎金採「階段性給付」，起訴後先行發放 1/4，後續隨判決進度發放。檢舉專線：0800-024-099 撥通後按 4。



講座另一焦點為《公益揭弊者保護法》。蕭檢察官表示，為解決揭弊者憂心報復的困境，政府推動身分保密、工作保障及人身安全等機制。唯有讓揭弊者「敢說、能說、被保護」，才能有效揭露貪腐，守護民主基石。嘉義地檢署將持續依法嚴查，與全民攜手建立廉潔信賴的公共環境。