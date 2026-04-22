塑膠袋之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

▲立法院國民黨團召開「塑膠袋之亂未解 放任有毒馬鈴薯闖關 中央高官陪跑選舉 只顧選舉不顧民生」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

近期依據台美貿易協定（ART）規定，從美進口馬鈴薯若有發芽，剔除後仍可進口供加工使用；此外，美伊戰事持續進行，荷姆茲海峽仍陷入封鎖，在能源供給中斷之下，影響塑膠包材製品，引發全台「塑膠袋之亂」。國民黨團今（22日）召開記者會開轟，民進黨政府不思如何解決迫在眉睫的民生問題，政務官忙著陪同民進黨縣市長參選人跑行程，民進黨做到的，是世界級「選舉國家隊」。

國民黨團今召開記者會，嚴正質疑民進黨政府官員，領著納稅人的錢，用著國家資源在跑民進黨自己的選舉行程，沒有違反行政中立？對得起人民？民進黨政府放著民生重大議題不顧，滿腦子只想選舉，一方面說預算不夠，一方面動用國家資源用在選舉行程。

國民黨團提出三項具體訴求：第一，儘速推動「政務人員行政中立法」立法。第二，全面禁止政治人物及候選人，以任何名義進入校園從事與選舉相關活動。第三，建立行政資源使用透明機制，全面公開政務官行程與資源使用。

書記長林沛祥表示，現在的執政黨到底是在治理國家？還是在經營選舉？最近民眾最直接的感受是塑膠袋不好買、物價持續上升、國際局勢動盪、能源問題未解；但很奇怪，這些問題政府似乎沒有一個明確的「國家隊」。過去缺口罩，有口罩國家隊；缺快篩，有快篩國家隊；而現在缺的是什麼？缺的是一個專心把事情做好、把民生顧好的政府。民進黨做到的，是世界級「選舉國家隊」。

林沛祥表示，現在國際局勢動盪，美伊關係緊張，能源供應不穩，油價會不會上漲？政府沒有清楚說明；民生物資是否穩定？沒有完整對策；農產品政策衝擊？沒有清楚評估。塑膠袋缺貨，民眾自己想辦法；物價上漲，民眾自己承擔；政策不清，民眾只能自己猜。回頭看政府在哪裡？原來在忙著跑行程、忙著輔選、忙著鋪陳下一場選舉。甚至一邊說預算不夠，一邊卻能動用資源進行各種曝光與活動。林沛祥要問，預算不夠用在民生，但用在選舉就剛剛好嗎？

首席副書記長許宇甄表示，近期，從基隆、新北到台北，全台各地遍地開花的「重大建設視察」，到底是民進黨政府是為了推動政策、建設、民生？還是民進黨「綠友友」們的輔選列車？從賴清德總統帶隊到台中「參香」，到卓榮泰領軍去宜蘭「視察」，國人看到的不是國家領導人對民生和地方的關心，而是民進黨參選人排排站蹭熱度、大談選舉政見；總統和行政院院長喊「中央政見」，地方參選人就喊一個「地方加碼」，不知道的人還以為下個月就要選舉。

許宇甄指出，現在更誇張的是國家住都中心董事長花敬群，陪著蘇巧慧跑行程，無視現在社宅嚴重落後，從蔡英文執政時的12萬戶，到目前僅蓋出4萬多戶。賴清德總統的政見還要再蓋13萬戶，如今下修4萬多戶，政見已經跳票。花敬群次長還在為民進黨市長參選人輔選，把理應中立的社宅動土變成造勢現場。

許宇甄要問，一年進口8萬噸美國馬鈴薯，是要怎樣一顆顆檢查？是卓榮泰要帶著所有行政官員，逐一開箱檢查，每天去邊境挑馬鈴薯？許宇甄同時嚴正要求鄭麗君，民進黨應參考日本、歐盟等國際標準，以科學標準與慎重態度，盡快修正對美貿易談判方向，並提出合理的配套。

副書記長王鴻薇表示，現在的民進黨政府完全破壞行政中立原則，一切都只是為了選舉。例如中華郵政公司董事長王國材、內政部次長、住都中心董事長花敬群，放著正業不顧，陪民進黨新北市長參選人蘇巧慧跑選舉行程，完全違反行政中立原則，眼中只有選舉。

王鴻薇指出，另外在一週前，剛請辭的法務部政務次長黃世杰，已成為民進黨桃園市長參選人；在請辭前，身為法務部次長，最重要且對人民最有感的工作是「打詐」，但他在2024年擔任法務部次長以來，早就不務正業，在桃園市到處趴趴走，參與的行程明顯就是選舉行程。

王鴻薇說，在短短一週內，黃世杰跑了這麼多跟法務部業務完全沒有任何關係的地方行程，換言之，早在黃世杰請辭之前，就利用法務部政務次長身分在跑選舉行程，難道沒有違反行政中立？難道沒有領著納稅人給的薪水、搭乘公務車，參加法務部業務無關的行程？王鴻薇強烈質疑，民進黨政府擁有國家資源，用納稅人的錢來跑民進黨的選舉，對得起人民嗎？

