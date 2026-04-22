男違規被攔查「車內噴出毒味」無照駕駛露餡　還搜出萬支彩虹菸

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子昨（21）日晚上駕車行經中壢區龍慈路時，市警局保安大隊巡邏員警發現該車未依道路標線指示行駛，立即示意靠邊停車受檢，未料開啟車門後發現聞到濃烈菸品氣味，打開行李箱赫然發現藏有上萬支第三級毒品彩虹菸，清查劉男時又查出是無照駕駛，當場依法舉發並留置保管車輛，警訊後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市姓劉男子昨晚駕車行經中壢區龍慈路時，被保安大隊員警查出未依道路標線指示行駛，立即示意靠邊停車受

檢。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲桃園市保安大隊員警查出車內行李箱赫然發現藏有上萬支第三級毒品彩虹菸。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

市警局保安大隊指出，本大隊員警昨晚9時許執行巡邏勤務時，在中壢區龍慈路上發現一輛白色自小客車未依道路標線指示行駛，隨即上前攔查。經查證身分時確認駕駛為23歲劉姓男子，但未取得駕照，警方隨即依法進行舉發並移置保管車輛。

▲桃園市保安大隊員警查出車內有上萬支第三級毒品彩虹菸等證物。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

員警會同劉男清點車內貴重財物時，在車內聞到濃烈毒品香菸氣味，劉男自知法網難逃，坦承車內行李箱黑色行李箱內即為毒品香菸，員警清點共有1萬2000支摻有第三級毒品成分之彩虹菸，全案偵訊後將劉男依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

市警局保安大隊大隊長詹枝松表示，本次查獲毒品數量龐大，若流入市面將嚴重危害青少年身心健康，呼籲民眾遠離毒品，切勿心存僥倖非法載運毒品禁藥，以免自毀前程。